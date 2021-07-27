Вакцины не вызывают мужское бесплодие или сексуальную дисфункцию, но COVID-19 может, - новое исследование

Коронавирус SARS-CoV-2 вызывающий COVID-19, представляет для мужчин риск обоих заболеваний.

До сих пор было проведено мало исследований того, как коронавирус или вакцины влияют на мужскую репродуктивную систему. Но недавние исследования ученых из Университета Майами, США предоставили новые данные, сообщает Sciencealert

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Ученые обнаружили потенциально далеко идущие последствия для мужчин всех возрастов, включая мужчин младшего и среднего возраста, которые хотят иметь детей.

Исследователи изучили ткани яичек шести мужчин, умерших от COVID-19. В результате было обнаружено, что у одного из них был вирус в самих тканях, а еще у троих уменьшилось количество сперматозоидов.

У другого обследуемого пациента, который выздоровел от коронавируса, через три месяца анализ показал, что вирус все еще находится в его яичках.

"Наша команда также обнаружила, что COVID-19 поражает половой член. Обследование двух мужчин показало, что вирус присутствовал там через семь-девять месяцев после постановки диагноза COVID-19. У обоих мужчин развилась тяжелая эректильная дисфункция, вероятно, потому, что инфекция привела к снижению кровоснабжения полового члена", — говорит Ранджит Рамасами из Университета Майами.

Исследование показало, что даже те, кто относительно легко перенес болезнь, могут испытывать тяжелую эректильную дисфункцию после выздоровления.

Эти результаты не удивительны. Ведь ученые знают, что другие вирусы проникают в яички и влияют на выработку спермы и фертильность мужчин.

"В то же время наше исследование с участием 45 мужчин показало, что мРНК-вакцины Pfizer и Moderna безопасны для мужской репродуктивной системы", — говорит ученый. "Одной из причин сомнений по поводу вакцинации является мнение многих мужчин, что прививки от COVID-19 могут повлиять на мужскую фертильность. Наше исследование показывает обратное".

"Конечно, это исследование — это только первый шаг к выяснению того, как COVID-19 может повлиять на мужское сексуальное здоровье и нам следует продолжить работу в этом направлении", — говорит ученый.