Вакцини не викликають чоловіче безпліддя або сексуальну дисфункцію, але COVID-19 може, — нове дослідження

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає COVID-19, викликає в чоловіків ризик обох захворювань.

Досі було проведено мало досліджень того, як коронавірус або вакцини впливають на чоловічу репродуктивну систему. Але нещодавні дослідження вчених з Університету Маямі, США надали нові дані, повідомляє Sciencealert.

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Учені зафіксували потенційно далекосяжні наслідки для чоловіків різного віку, враховуючи чоловіків молодшого та середнього віку, які хочуть мати дітей.

Дослідники вивчили тканини яєчок шести чоловіків, які померли від COVID-19. Унаслідок було зафіксовано, що в одного з них був вірус власне в тканинах, а ще у трьох зменшилася кількість сперматозоїдів.

В іншого обстежуваного пацієнта, який одужав від коронавірусу, через три місяці аналіз показав, що вірус все ще перебуває в його яєчках.

"Наша команда також виявила, що COVID-19 вражає статевий орган. Обстеження двох чоловіків показало, що вірус був присутній там через сім-дев'ять місяців після постановки діагнозу COVID-19. В обох чоловіків розвинулася важка еректильна дисфункція, ймовірно, тому, що інфекція призвела до зниження кровопостачання статевого члена", — говорить Ранджит Рамас з Університету Маямі.

Дослідження показало, що навіть ті, хто відносно легко переніс хворобу, можуть відчувати важку еректильну дисфункцію після одужання.

Ці результати не дивні. Адже вчені знають, що інші віруси проникають в яєчка і впливають на вироблення сперми і фертильність чоловіків.

"У той же час наше дослідження за участю 45 чоловіків показало, що мРНК-вакцини Pfizer і Moderna безпечні для чоловічої репродуктивної системи", — говорить учений. "Однією з причин сумнівів із приводу вакцинації є думка багатьох чоловіків, що щеплення від COVID-19 можуть вплинути на чоловічу фертильність. Наше дослідження показує зворотне".

"Звичайно, це дослідження — це тільки перший крок до з'ясування того, як COVID-19 може вплинути на чоловіче сексуальне здоров'я і нам варто продовжити роботу в цьому напрямку", — говорить учений.