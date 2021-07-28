Необъяснимый парадокс. Мегаизвержение вулкана "заморозило" климат Земли, но не людей

Извержение вулкана в Индонезии около 74000 лет назад вызвало серьезное изменение климата но, согласно исследованию, ранние человеческие популяции были защищены от наихудших последствий.

Извержение вулкана Тоба было крупнейшим извержением вулкана за последние два миллиона лет, но до сих пор оставалось малоизученным его влияние на климат и эволюцию человека, сообщает Scitechdaily

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Мы использовали большое количество климатических моделирований, чтобы разрешить загадку, которая казалась нам парадоксальной", — говорит Бенджамин Блэк из Университета Рутгерса в Нью-Брансуике. "Моделирование показало, что после извержения могли произойти серьезные последствия для климата, но археологические и палеоклиматические данные из Африки не показывают такой впечатляющей реакции".

"Возможно мы искали не в том месте, чтобы увидеть реакцию климата на извержение. Африка и Индия были относительно защищены, в то время как Северная Америка, Европа и Азия ощутили основные изменения от похолодания", — говорит Блэк. "Важный аспект заключается в том, что в то время неандертальцы и денисовцы жили в Европе и Азии, поэтому в нашем исследовании мы предлагаем оценить влияние извержения вулкана Тоба на эти популяции, что может потребовать дальнейшего изучения".

Ученые проанализировали 42 моделирования глобального климата, в которых они варьировали размер выбросов серы, время года, в котором произошло извержение, фоновое состояние климата и высоту выбросов серы, чтобы сделать вероятностную оценку диапазона климатических изменений, которые могло вызвать извержение вулкана Тоба.

Результаты показывают, что, вероятно, были значительные региональные различия в климатических воздействиях. Моделирование предсказывает похолодание в северном полушарии минимум на 4 °C, с региональным похолоданием до 10°C в зависимости от параметров модели. С другой стороны, даже под влиянием самых серьезных условий извержения, похолодание в Южном полушарии, включая регионы, населенные древними людьми, вряд ли превысило 4°C, хотя в регионах на юге Африки и Индии, могло уменьшится количество осадков при самых высоких уровнях выбросов серы.

Результаты исследования объясняют независимые археологические данные, свидетельствующие о том, что извержение вулкана Тоба оказало умеренное влияние на развитие гоминидов в Африке. По мнению ученых, их подход к моделированию может быть использован для лучшего изучения других прошлых и будущих извержений вулканов.

"Наши результаты согласовывают смоделированное распределение климатических воздействий от извержения с палеоклиматическими и археологическими данными", — говорят ученые. "Этот вероятностный взгляд на изменение климата в результате последнего мегаизвержения на Земле подчеркивает неравномерное ожидаемое распределение социальных и экологических последствий от будущих очень больших извержений".

Напоминаем, ученые рассказали, что случится если на Земле проснется супервулкан. В новом исследовании ученые говорят, что извержение супервулкана приведет к масштабным катастрофическим событиям.