Незрозумілий парадокс. Мегавиверження вулкана "заморозило" клімат Землі, але не людей

Виверження вулкана в Індонезії близько 74 000 років тому викликало серйозну зміну клімату але, згідно з дослідженням, ранні людські популяції були захищені від найгірших наслідків.

Виверження вулкана Тоба було найбільшим виверженням вулкана за останні два мільйони років, але до цих пір залишався маловивченим його вплив на клімат і еволюцію людини, повідомляє Scitechdaily

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"Ми використовували велику кількість кліматичних моделювань, щоб вирішити загадку, яка здавалася нам парадоксальною, — говорить Бенджамін Блек із Університету Рутгерса в Нью-Брансвіку. — Моделювання показало, що після виверження могли статися серйозні наслідки для клімату, але археологічні та палеокліматичні дані з Африки не показують такої вражаючої реакції".

"Можливо ми шукали не в тому місці, щоб побачити реакцію клімату на виверження. Африка та Індія були відносно захищені, тоді як Північна Америка, Європа й Азія відчули основні зміни від похолодання, — говорить Блек. — Важливий аспект полягає в тому, що тоді неандертальці та денисівці жили в Європі й Азії, тому в нашому дослідженні ми пропонуємо оцінити вплив виверження вулкана Тоба на ці популяції, що може викликати подальше вивчення".

Вчені проаналізували 42 моделювання глобального клімату, у яких вони варіювали обсяг викидів сірки, яку пору року, коли відбулося виверження, фоновий стан клімату та висоту викидів сірки, щоб зробити оцінку вірогідності діапазону кліматичних змін, які могло викликати виверження вулкана Тоба.

Результати показують, що, ймовірно, були значні регіональні відмінності в кліматичних впливах. Моделювання передбачає похолодання в північній півкулі мінімум на 4°C, із регіональним похолоданням до 10°C залежно від параметрів моделі. З іншого боку, навіть під впливом найсерйозніших умов виверження, похолодання в Південній півкулі, включаючи регіони, населені древніми людьми, навряд чи перевищила 4°C, хоча в регіонах на півдні Африки й Індії могла зменшиться кількість опадів при найвищих рівнях викидів сірки .

Результати дослідження пояснюють незалежні археологічні дані, що свідчать про те, що виверження вулкана Тоба зробило помірний вплив на розвиток гомінідів в Африці. На думку вчених, їхній підхід до моделювання може бути використаний для кращого вивчення інших минулих і майбутніх вивержень вулканів.

"Наші результати узгоджують змодельований розподіл кліматичних впливів від виверження з палеокліматичними й археологічними даними, — говорять учені. — Цей імовірнісний погляд на зміну клімату в результаті останнього мегавиверження на Землі підкреслює нерівномірний очікуваний розподіл соціальних і екологічних наслідків від майбутніх дуже великих вивержень".

Нагадуємо, науковці розповіли, що трапиться, якщо на Землі прокинеться супервулкан. У новому дослідженні вчені говорять, що виверження супервулкану призведе до масштабних катастрофічних подій.