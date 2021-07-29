Исследователи обнаружили предполагаемые следы самого древнего животного

Изучая тонкие пластинчатые срезы пород с рифов Little Dal палеобиолог Элизабет Тернер нашла потенциальные ископаемые доказательства того, то царство животных началось еще в неопротерозой.

В своем новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, эксперты обнаружили окаменелости, напоминающие губки, возраст которых составляет 890 миллионов лет, пишет Science Alert.

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Все знают, что кислород жизненно необходим нам как животным — после вдоха наши дыхательные системы передают драгоценную молекулу в каждый уголок тела, чтобы клетки могли использовать ее для создания химической энергии.

Поэтому ученым не было точно известно, могли ли существовать многоклеточные животные до того, как кислород на Земле достиг необходимого уровня, позволяющего осуществлять этот важнейший процесс. Обычно считается, что эта веха произошла во время неопротерозойской оксигенации.

До этого события, между 800 и 540 миллионами лет назад, уровень растворенного кислорода в океанах был слишком низким для существования многоклеточных животных, за исключением рифов, где обитали микробы, вырабатывающие кислород. Однако генетические данные животных этому противоречат.

Молекулярные часы предполагают, что царство жизни животных началось еще в неопротерозой. Более того, палеобиолог из Лаврентийского университета Элизабет Тернер нашла потенциальные ископаемые доказательства в поддержку этого утверждения, а именно в рифах, которые когда-то были оазисами кислорода.

Исследуя тонкие пластинчатые срезы пород с рифов Little Dal в Канаде Тернер определила редкие участки, содержащие сложные разветвления, трубочки диаметром 20-30 микрометров, расположенные в промежутках внутри и вокруг древних рифовых образований.

[ + – ] Следы сохранившейся ткани, которые могут принадлежать древним губкам.

Рифы в основном были созданы фотосинтезирующими цианобактериями и могли достигать километров в диаметре, но таинственные структуры были найдены на открытых краях, там где рифы обычно не растут.

Интересно то, что окаменелый узор не соответствует ветвлению, наблюдаемому у грибов и других микробов, но очень напоминает обе волокно-оптические сети спонгина — современных кератозановых губок.

"Мы уже давно подозревали, что рассвет многоклеточных, скорее всего, начался с губок или чего-то похожего на них, поскольку они являются самыми простыми из известных животных", — отметила Тернер.

Большинство людей подумают, что губки имеют больше общего с кактусами нежели с кошками, учитывая их странную растительную морфологию и малоподвижный образ жизни. По сути, они представляют собой перфорированный мешок из мягкой ткани, прикрепленный одним концом к земле, который фильтрует воду.

Однако они как и люди производят сперму и яйцеклетки для размножения, имеют клетки, у которых отсутствуют клеточные стенки, которые есть у растений, а их ДНК прочно относит их к ранним родственникам всех остальных животных.

До сих пор самые древние окаменелости губок относятся к кембрийскому периоду — около 550 миллионов лет назад, но если эта новая находка подтвердится, то это позволит предположить, что ранние животные появились еще до того, как кислородные условия на Земле стали оптимальными для людей, и пережили суровые ледниковые периоды 720 и 635 миллионов лет назад.