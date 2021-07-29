Дослідники виявили ймовірні сліди найдавнішої тварини

Вивчаючи тонкі пластинчасті зрізи порід з рифів Little Dal палеобіолог Елізабет Тернер знайшла потенційні копалини як докази того, що царство тварин почалося ще в неопротерозої.

У своєму новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature, експерти виявили скам'янілості, що нагадують губки, вік яких становить 890 мільйонів років, пише Science Alert.

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Усі знають, що кисень життєво необхідний нам як тваринам — після вдиху наші дихальні системи передають дорогоцінну молекулу в кожен куточок тіла, щоб клітини могли використовувати її для створення хімічної енергії.

Тому вченим не було точно відомо, чи могли існувати багатоклітинні тварини до того, як кисень на Землі досяг необхідного рівня, що дозволяє здійснювати цей найважливіший процес. Зазвичай вважається, що ця віха сталася під час неопротерозойської оксигенації.

До цієї події, між 800 і 540 мільйонами років тому, рівень розчиненого кисню в океанах був занадто низьким для існування багатоклітинних тварин, за винятком рифів, де мешкали мікроби, що виробляють кисень. Однак, генетичні дані тварин цьому суперечать.

Молекулярний годинник припускає, що царство життя тварин почалося ще в неопротерозої. Більше того, палеобіолог з Лаврентійського університету Елізабет Тернер знайшла потенційні копалини як докази на підтримку цього твердження, а саме в рифах, які колись були оазисами кисню.

Досліджуючи тонкі пластинчасті зрізи порід з рифів Little Dal у Канаді Тернер визначила рідкісні ділянки, що містять складні розгалуження, трубочки діаметром 20-30 мікрометрів, розташовані в проміжках всередині і навколо древніх рифових утворень.

[ + – ] Сліди тканини, що збереглася, які можуть належати древнім губкам.

Рифи в основному були створені фотосинтезувальними ціанобактеріями і могли досягати кілометрів у діаметрі, але таємничі структури були знайдені на відкритих краях, там де рифи зазвичай не ростуть.

Цікаво те, що скам'янілий візерунок не відповідає розгалуженню, що спостерігається в грибів та інших мікробів, але дуже нагадує обидві волокно-оптичні мережі спонгину — сучасних кератозанових губок.

"Ми вже давно підозрювали, що світанок багатоклітинних, швидше за все, почався з губок або чогось схожого на них, оскільки вони є найпростішими з відомих тварин", — зазначила Тернер.

Більшість людей подумають, що губки мають більше спільного з кактусами, ніж з кішками, враховуючи їх дивну рослинну морфологію і малорухливий спосіб життя. По суті, вони являють собою перфорований мішок з м'якої тканини, прикріплений одним кінцем до землі, який фільтрує воду.

Однак, вони, як і люди, виробляють сперму і яйцеклітини для розмноження, мають клітини, у яких відсутні клітинні стінки, які є в рослин, а їхня ДНК відносить їх до ранніх родичів усіх інших тварин.

Досі найдавніші скам'янілості губок відносяться до кембрійського періоду — близько 550 мільйонів років тому, але якщо ця нова знахідка підтвердиться, то це дозволить припустити, що ранні тварини з'явилися ще до того, як кисневі умови на Землі стали оптимальними для людей, і пережили суворі льодовикові періоди 720 і 635 мільйонів років тому.