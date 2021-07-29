Ученые разработали новую вакцину от чумы, и она готова к испытаниям на людях

Ученые из Оксфордского университета начали тестирования новой вакцины против чумы, которая основана на технологии вакцин от COVID-19.

Хотя чума печально известна своими историческими вспышками, такими как Черная смерть, которая унесла жизни около половины населения Европы в 1300-х годах, чума все еще присутствует в Африке, а иногда появляется и в других местах. Только на прошлой неделе в США от осложнений вызванных чумой умер 10-летний мальчик. Вызываемая бактериями Yersinia pestis, чума может передаваться от животных человеку через блох. Без лечения это заболевание может быть смертельным, сообщает Sciencealert

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Ученые разработали вакцину от чумы с использованием модифицированного вируса простуды (аденовируса), который не может размножаться у людей, аналогично тому, который использовался в вакцине AstraZeneca от COVID-19.

Вирус будет использоваться для доставки генного кода белка Y. pestis, который необходим для его способности инфицировать людей, чтобы научить иммунную систему распознавать его как инородное тело.

Пока вакцину против чумы протестировали только на лабораторных животных, но с многообещающими результатами. Следующим этапом будут испытания на людях. Ученые ищут здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, которые согласятся принять участие в годичном исследовании. За это испытуемым предлагают вознаграждение в размере 630 фунтов стерлингов (около 880 долларов США).

Как и в случае с любой вакциной, могут появится побочные эффекты, но за всеми участниками клинического испытания будут тщательно следить, особенно в течение первой недели после вакцинации, говорят ученые.

Чума может начаться с симптомов гриппа — лихорадки, озноба, болей и усталости — и в наиболее распространенной форме прогрессирует до воспаления лимфатических узлов, которые называются бубонами. Отсюда и термин бубонная чума.

Если бактерии размножаются в вашем кровотоке, это вызывает септическую чуму, при которой может быть рвота, диарея, кровотечение и гангрена.

Наименее распространенной формой чумы является легочная чума, когда Y. pestis проникает в легкие. Это наиболее опасная форма инфекции, которая может прогрессировать до дыхательной недостаточности и шокового состояния в течение двух дней после заражения. Самый эффективный способ лечения чумы — это использование антибиотиков, поэтому критически важна быстрая диагностика, особенно при легочной форме. К сожалению, это не всегда возможно.

"Хотя для лечения чумы можно использовать антибиотики, многие районы, где происходят вспышки, находятся в очень отдаленных местах", — говорит вакцинолог Кристин Роллиер из Оксфордского университета. "В таких районах эффективная вакцина может предложить успешную стратегию профилактики для борьбы с болезнью".