Учені розробили нову вакцину від чуми, і вона готова до випробувань на людях

Учені з Оксфордського університету почали тестування нової вакцини проти чуми, яка заснована на технології вакцин від COVID-19.

Хоча чума сумно відома своїми історичними спалахами, такими як Чорна смерть, яка забрала життя близько половини населення Європи в 1300-х роках, чума все ще є в Африці, а іноді з'являється і в інших місцях. Тільки минулого тижня в США від ускладнень, викликаних чумою, помер 10-річний хлопчик. Чума, що викликається бактеріями Yersinia pestis, може передаватися від тварин людині через блохи. Без лікування це захворювання може бути смертельним, повідомляє Sciencealert.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Учені розробили вакцину від чуми з використанням модифікованого вірусу застуди (аденовірусу), який не може розмножуватися в людей, аналогічно до того, який використовувався у вакцині AstraZeneca від COVID-19.

Вірус буде використовуватися для доставки генного коду білка Y. pestis, який необхідний для його здатності інфікувати людей, щоб навчити імунну систему розпізнавати його як чужорідне тіло.

Поки вакцину проти чуми протестували тільки на лабораторних тваринах, але з багатообіцяльними результатами. Наступним етапом будуть випробування на людях. Учені шукають здорових добровольців у віці від 18 до 55 років, які погодяться взяти участь у річному дослідженні. За це випробуваним пропонують винагороду в розмірі 630 фунтів стерлінгів (близько 880 доларів США).

Як і у випадку з будь-якою вакциною, можуть з'явиться побічні ефекти, але за всіма учасниками клінічного випробування будуть ретельно стежити, особливо протягом першого тижня після вакцинації, говорять учені.

Чума може початися із симптомів грипу — лихоманки, ознобу, болю і втоми — і в найбільш поширеній формі прогресує до запалення лімфатичних вузлів, які називаються бубонами. Звідси і термін бубонна чума.

Якщо бактерії розмножуються у вашому кровотоці, це викликає септичну чуму, при якій може бути блювота, діарея, кровотеча і гангрена.

Найменш поширеною формою чуми є легенева чума, коли Y. pestis проникає в легені. Це найбільш небезпечна форма інфекції, яка може прогресувати до дихальної недостатності і шокового стану протягом двох днів після зараження. Найефективніший спосіб лікування чуми — це використання антибіотиків, тому критично важлива швидка діагностика, особливо при легеневій формі. На жаль, це не завжди можливо.

"Хоча для лікування чуми можна використовувати антибіотики, багато районів, де відбуваються спалахи, розташовані в дуже віддалених місцях", — говорить вакцинолог Крістін Ролліер з Оксфордського університету. "У таких районах ефективна вакцина може запропонувати успішну стратегію профілактики для боротьби з хворобою".