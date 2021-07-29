Ученые получили самое подробное радиоизображение галактики Андромеда

С помощью этого снимка команда исследователей впервые сможет изучать структуру галактики и ее области рождения звезд.

Исследование, опубликованное в журнале Astronomy and Astrophysics, проводилось под руководством физика Софии Фатигони из Университета Британской Колумбии и ее коллегами из римского университета "Сапиенца", и Итальянского национального института астрофизики, пишет Phys.org.

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"Этот снимок позволит нам изучить структуру Андромеды и ее содержимое более подробно, чем когда-либо. Понимание природы физических процессов, происходящих внутри Андромеды, позволит нам более четко понять, что происходит в нашей собственной галактике", — отметила Фатигони.

До этого исследования ни одна карта, на которой была бы запечатлена такая большая область неба вокруг галактики Андромеды, никогда не создавалась в микроволновом диапазоне частот от 1 до 22 ГГц. В этом диапазоне излучение галактики очень слабое, из-за чего трудно разглядеть ее структуру.

Однако только в нем видны определенные особенности, поэтому наличие карты на этой конкретной частоте имеет решающее значение для понимания того, какие физические процессы происходят внутри галактики.

Чтобы наблюдать Андромеду на этой частоте, исследователям потребовался однодисковый радиотелескоп с большой эффективной площадью. Эксперты использовали радиотелескоп Sardinia, способного работать на высоких радиочастотах.

Исследователям потребовалось 66 часов наблюдений и последовательного анализа данных, чтобы составить карту галактики с высокой чувствительностью.

Затем они смогли оценить скорость звездообразования в Андромеде и составить подробную карту, на которой был выделен диск галактики как область, где рождаются новые звезды.

"Объединив это новое изображение с ранее полученными, мы сделали значительный шаг вперед в прояснении природы микроволнового излучения Андромеды и смогли различать физические процессы, происходящие в различных регионах галактики", — сказал доктор Элиа Баттистелли, профессор кафедры физики в "Сапиенце" и координатор исследования.

Для исследования команда разработала и внедрила программное обеспечение, которое позволило, среди прочего, протестировать новые алгоритмы для идентификации никогда ранее не исследованных источников с более низким уровнем излучения в поле зрения вокруг Андромеды на частоте 6,6 ГГц.

На основе полученной карты специалисты смогли определить примерно 100 точечных источников, включая звезды, галактики и другие объекты на фоне Андромеды.