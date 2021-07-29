Учені отримали найдокладніше радіозображення галактики Андромеда

За допомогою цього знімка команда дослідників уперше зможе вивчати структуру галактики та її ділянки народження зірок.

Дослідження, опубліковане в журналі Astronomy and Astrophysics, проводилося під керівництвом фізикині Софії Фатігоні з Університету Британської Колумбії та її колегами з римського університету "Сапієнца", й Італійського національного інституту астрофізики, пише Phys.org.

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"Цей знімок дозволить нам вивчити структуру Андромеди та її вміст більш докладно, ніж будь-коли. Розуміння природи фізичних процесів, що відбуваються всередині Андромеди, дозволить нам більш чітко зрозуміти, що відбувається в нашій власній галактиці", — зазначила Фатігоні.

До цього дослідження жодна карта, на якій була б відображена така велика частина неба навколо галактики Андромеди, ніколи не створювалася в мікрохвильовому діапазоні частот від 1 до 22 ГГц. У цьому діапазоні випромінювання галактики дуже слабке, через що важко розгледіти її структуру.

Однак тільки в ньому видно певні особливості, тому наявність карти на цій конкретній частоті має вирішальне значення для розуміння того, які фізичні процеси відбуваються всередині галактики.

Щоб спостерігати Андромеду на цій частоті, дослідникам був потрібен однодисковий радіотелескоп із великою ефективною площею. Експерти використовували радіотелескоп Sardinia, здатний працювати на високих радіочастотах.

Дослідникам було потрібно 66 годин спостережень і послідовного аналізу даних, щоб скласти карту галактики з високою чутливістю.

Потім вони змогли оцінити швидкість зореутворення в Андромеді та скласти детальну карту, на якій був виділений диск галактики як частина, де народжуються нові зірки.

"Об'єднавши це нове зображення з раніше отриманими, ми зробили значний крок вперед у проясненні природи мікрохвильового випромінювання Андромеди і змогли розрізняти фізичні процеси, що відбуваються в різних регіонах галактики", — сказав доктор Еліа Баттістеллі, професор кафедри фізики в "Сапієнца" та координатор дослідження.

Для дослідження команда розробила і впровадила програмне забезпечення, яке дозволило, серед іншого, протестувати нові алгоритми для ідентифікації ніколи раніше не досліджених джерел із більш низьким рівнем випромінювання в полі зору навколо Андромеди на частоті 6,6 ГГц.

На основі отриманої карти фахівці змогли визначити майже 100 точкових джерел, враховуючи зірки, галактики та інші об'єкти на тлі Андромеди.