Астрономы впервые напрямую увидели ближайшую к нам планету в уникальной звездной системе

Экзопланета COCONUTS--2b — холодный массивный газовый гигант, вращающийся вокруг своей звезды на большом расстоянии.

Недавно открытая экзопланета под названием COCONUTS-2b – это ближайшая к Земле планета на сегодня, которую астрономы увидели напрямую. Она находится на расстоянии всего 35 световых лет. Это относительно холодный массивный газовый гигант, вращающийся вокруг своей звезды на большом расстоянии, сообщает Sciencealert

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"С массивной планетой на орбите и с очень холодной звездой, COCONUTS-2 представляет собой совершенно иную планетную систему, чем наша собственная Солнечная система", — говорит астроном Чжоцзянь Чжан из Института астрономии Гавайского университета. .

Существует два наиболее распространенных метода обнаружения экзопланет. Первый метод называется транзитным и основан на изменении интенсивности излучаемого звездой света. Когда экзопланета проходит между нами и своей звездой-хозяином, этот переход можно обнаружить как слабые изменения в свете звезды.

Метод лучевой скорости (или "колебания") основан на изменении длины волны света звезды. Когда экзопланета вращается вокруг звезды, она оказывает небольшое гравитационное влияние, которое заставляет звезду ежеминутно "дрожать". И длина волны света звезды немного смещается по мере того, как планета движется к нам или от нас.

С помощью этих методов лучше всего обнаруживать массивные экзопланеты, расположенные близко к звезде. Массивные, потому что сигнал будет больше и его легче различить, а близкорасположенные, потому что они вращаются быстро, а это означает, что астрономы могут получить несколько сигналов, которые им нужны чтобы подтвердить, что они вызваны движущимся по орбите телом, а не случайно проходящим объектом.

Однако именно большое расстояние от звезды-хозяина сделало экзопланету COCONUTS-2b видимой напрямую.

Эта экзопланета находится на расстоянии около 6 471 астрономической единицы от своей звезды COCONUTS-2, что в 6 471 раз больше среднего расстояния между Землей и Солнцем. На таком расстоянии ее орбитальный период составляет примерно 1,1 миллиона лет (что может быть рекордом для известных экзопланет).

Несмотря на то, что планета находится далеко от своей звезды ее температура составляет 161 градус Цельсия, хотя это достаточно прохладно для газового гиганта.

Планете COCONUTS-2b всего около 800 миллионов лет. Ее теплая температура — это остаточное тепло от образования экзопланеты, в шесть раз превышающей массу Юпитера. Это тепло означает, что экзопланета слабо светится в инфракрасном диапазоне длин волн – этого достаточно, чтобы ее можно было увидеть напрямую.

Напоминаем, что астрономы обнаружили новую экзопланету не имеющую аналогов в известной Вселенной. "Охотник за экзопланетами" космический телескоп Cheops в соседней звездной системе обнаружил уникальную планету.