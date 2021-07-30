Астрономи вперше безпосередньо побачили найближчу до нас планету в унікальній зоряній системі

Екзопланета COCONUTS-2b — холодний масивний газовий гігант, що обертається навколо своєї зірки на великій відстані.

Нещодавно відкрита екзопланета під назвою COCONUTS-2b — це найближча до Землі планета на сьогодні, яку астрономи побачили безпосередньо. Вона розташована на відстані всього 35 світлових років. Це відносно холодний масивний газовий гігант, що обертається навколо своєї зірки на великій відстані, повідомляє Sciencealert

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"Із масивною планетою на орбіті та з дуже холодною зіркою, COCONUTS-2 являє собою зовсім іншу планетну систему, ніж наша власна Сонячна система", — говорить астроном Чжоцзянь Чжан із Інституту астрономії Гавайського університету. .

Існує два найбільш поширені методи виявлення екзопланет. Перший метод називається транзитним і заснований на зміні інтенсивності випромінюваного зіркою світла. Коли екзопланета проходить між нами та своєю зіркою-господарем, цей перехід можна виявити як слабкі зміни в світлі зірки.

Метод променевої швидкості (або "коливання") заснований на зміні довжини хвилі світла зірки. Коли екзопланета обертається навколо зірки, вона надає невеликий гравітаційний вплив, який змушує зірку щохвилини "тремтіти". І довжина хвилі світла зірки трохи зміщується в міру того, як планета рухається до нас або від нас.

За допомогою цих методів найкраще виявляти масивні екзопланети, розташовані близько до зірки. Масивні, тому що сигнал буде більшим і його легше розрізнити, а близько розташованих, тому що вони обертаються швидко, а це означає, що астрономи можуть отримати кілька сигналів, які їм потрібні, щоб підтвердити, що вони викликані тілом, яке рухається по орбіті, а не випадковим об'єктом.

Однак саме велика відстань від зірки-господаря зробило екзопланету COCONUTS-2b видимою безпосередньо.

Ця екзопланета розташована на відстані близько 6 471 астрономічної одиниці від своєї зірки COCONUTS-2, що в 6 471 разів більше за середню відстань між Землею та Сонцем. На такій відстані її орбітальний період становить приблизно 1,1 мільйона років (що може бути рекордом для відомих екзопланет).

Незважаючи на те, що планета пербуває далеко від своєї зірки, її температура становить 161 градус Цельсія, хоча це досить прохолодно для газового гіганта.

Планеті COCONUTS-2b усього близько 800 мільйонів років. Її тепла температура — це залишкове тепло від створення екзопланети, чия маса в шість разів перевищує масу Юпітера. Це тепло означає, що екзопланета слабо світиться в інфрачервоному діапазоні довжин хвиль — цього достатньо, щоб її можна було побачити безпосередньо.

Нагадуємо, що астрономи виявили нову екзопланету, що не має аналогів у відомому Всесвіті. "Мисливець за екзопланетами" космічний телескоп Cheops у сусідній зоряній системі виявив унікальну планету.