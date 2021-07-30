Пещера костей: в Саудовской Аравии нашли тайник, куда гиены столетиями стаскивали добычу

Археологи нашли в пещере Умм-Джирсан десятки тысяч костей животных и людей

В Саудовской Аравии ученые, исследуя пещеру Умм-Джирсан на лавовом поле Харрат-Хайбар, нашли тайник гиен, куда они стаскивали добычу столетиями. Уже найдены десятки тысяч костей животных, птиц и людей. Об этом пишет Gizmodo.

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Эксперты говорят, что это место пиршества полосатых гиен, которые использовали пещеру на протяжении тысячелетий. Человеческие кости могли тут появиться из могил. Гиены часто разрывают свежие захоронения в поисках пропитания.

[ + – ] Пещера Умм-Джирсан

Кроме этого в Умм-Джирсан были найдены кости лошадей, ослов, газелей, верблюдов и коз, всего, гиены пировали 40 видами животных. И пещера служила им тайником тысячелетиями. Самые старые кости, как утверждают археологи, были принесены хищниками в пещеру около семи тысяч лет назад.

[ + – ] Кости, найденные в пещере Умм-Джирсан

Отметим, что полосатые гиены ведут ночной образ жизни и практически всеядны, они не брезгуют также растениями и насекомыми, чаще всего питаются остатками от трапез более крупных хищников и нередко едят уже разлагающееся мясо, также они используют свои мощные челюсти, чтобы разгрызать кости и способны переваривать те части добычи, на которые обычно не зарятся другие хищники: копыта, рога и шерсть.

Ученые, работая в пещере, сообщили, что слышали рычание животных, так что теперь они могут утверждать, что Умм-Джирсан продолжает использоваться гиенами.

[ + – ] Полосатая гиена

Сейчас археологи собрали 1917 костей и зубов, большую часть из них идентифицировали с помощью радиоуглеродного анализа и отмечают, что возраст некоторых костей около 6839 лет. Насколько древними являются людские останки, еще выясняют.

"Мы нашли, может быть, пять или шесть черепов со следами зубов на них, только черепа, ничего другого", — отметил Мэтью Стюарт, археолог из Института истории человечества Макса Планка.

[ + – ] Пещера Умм-Джирсан

Пещера Умм-Джирсан была обнаружена еще в 2007 году, однако тогда исследователей отпугнуло рычание хищников из переходов. Позже ученые вернулись с охраной и в пещере было сделано немало интересных открытий.

В этой пещере с лавовыми трубами были обнаружены как археологические, так и палеонтологические слои.

Ученые установили, что уже тогда эта пещера активно использовалась людьми. Правда, пока не установлено, жили ли люди здесь постоянно или пещера использовалась в сакральных целях.