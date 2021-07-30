Печера кісток: у Саудівській Аравії знайшли схованку, куди гієни століттями стягували здобич

Археологи знайшли в печері Умм-Джірсан десятки тисяч кісток тварин і людей

У Саудівській Аравії вчені, досліджуючи печеру Умм-Джірсан на лавовому полі Харрат-Хайбар, знайшли схованку гієн, куди вони стягували здобич століттями. Уже знайдені десятки тисяч кісток тварин, птахів і людей. Про це пише Gizmodo.

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Експерти кажуть, що це місце бенкету смугастих гієн, які використовували печери протягом тисячоліть. Людські кістки могли тут з'явитися з могил. Гієни часто розривають свіжі поховання в пошуках їжі.

[ + – ] Печера Умм-Джірсан

Крім цього, в Умм-Джірсан були знайдені кістки коней, ослів, газелей, верблюдів і кіз, всього гієни бенкетували 40 видами тварин. І печера служила їм схованкою тисячоліттями. Найстаріші кістки, як стверджують археологи, були принесені хижаками в печеру близько семи тисяч років тому.

[ + – ] Кістки, знайдені в печері Умм-Джірсан

Відзначимо, що смугасті гієни ведуть нічний спосіб життя та практично всеїдні, вони не гребують також рослинами та комахами, найчастіше харчуються залишками від трапез більших хижаків і нерідко їдять м'ясо, яке вже розкладається, також вони використовують свої потужні щелепи, щоб розгризати кістки та здатні перетравлювати ті частини здобичі, на які зазвичай не зазіхають інші хижаки: копита, роги та вовну.

Учені, працюючи в печері, повідомили, що чули ричання тварин, так що тепер вони можуть стверджувати, що Умм-Джірсан продовжує використовуватися гієнами.

[ + – ] смугаста гієна

Зараз археологи зібрали 1917 кісток і зубів, більшу частину з них ідентифікували за допомогою радіовуглецевого аналізу та відзначають, що вік деяких кісток близько 6839 років. Наскільки давніми є людські рештки, ще з'ясовують.

"Ми знайшли, можливо, п'ять або шість черепів зі слідами зубів на них, тільки черепи, нічого іншого", — зазначив Метью Стюарт, археолог із Інституту історії людства Макса Планка.

[ + – ] Печера Умм-Джірсан

Печера Умм-Джірсан була виявлена ще в 2007 році, проте тоді дослідників відлякало гарчання хижаків із переходів. Пізніше вчені повернулися з охороною, і в печері було зроблено чимало цікавих відкриттів.

У цій печері з лавовими трубами були виявлені як археологічні, так і палеонтологічні шари.

Вчені встановили, що вже тоді ця печера активно використовувалася людьми. Правда, поки не встановлено, чи жили люди тут постійно, або печера використовувалася в сакральних цілях.