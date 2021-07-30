Печера кісток: у Саудівській Аравії знайшли схованку, куди гієни століттями стягували здобич
Археологи знайшли в печері Умм-Джірсан десятки тисяч кісток тварин і людей
У Саудівській Аравії вчені, досліджуючи печеру Умм-Джірсан на лавовому полі Харрат-Хайбар, знайшли схованку гієн, куди вони стягували здобич століттями. Уже знайдені десятки тисяч кісток тварин, птахів і людей. Про це пише Gizmodo.
Експерти кажуть, що це місце бенкету смугастих гієн, які використовували печери протягом тисячоліть. Людські кістки могли тут з'явитися з могил. Гієни часто розривають свіжі поховання в пошуках їжі.
Крім цього, в Умм-Джірсан були знайдені кістки коней, ослів, газелей, верблюдів і кіз, всього гієни бенкетували 40 видами тварин. І печера служила їм схованкою тисячоліттями. Найстаріші кістки, як стверджують археологи, були принесені хижаками в печеру близько семи тисяч років тому.
Відзначимо, що смугасті гієни ведуть нічний спосіб життя та практично всеїдні, вони не гребують також рослинами та комахами, найчастіше харчуються залишками від трапез більших хижаків і нерідко їдять м'ясо, яке вже розкладається, також вони використовують свої потужні щелепи, щоб розгризати кістки та здатні перетравлювати ті частини здобичі, на які зазвичай не зазіхають інші хижаки: копита, роги та вовну.
Учені, працюючи в печері, повідомили, що чули ричання тварин, так що тепер вони можуть стверджувати, що Умм-Джірсан продовжує використовуватися гієнами.
Зараз археологи зібрали 1917 кісток і зубів, більшу частину з них ідентифікували за допомогою радіовуглецевого аналізу та відзначають, що вік деяких кісток близько 6839 років. Наскільки давніми є людські рештки, ще з'ясовують.
"Ми знайшли, можливо, п'ять або шість черепів зі слідами зубів на них, тільки черепи, нічого іншого", — зазначив Метью Стюарт, археолог із Інституту історії людства Макса Планка.
Печера Умм-Джірсан була виявлена ще в 2007 році, проте тоді дослідників відлякало гарчання хижаків із переходів. Пізніше вчені повернулися з охороною, і в печері було зроблено чимало цікавих відкриттів.
У цій печері з лавовими трубами були виявлені як археологічні, так і палеонтологічні шари.
Вчені встановили, що вже тоді ця печера активно використовувалася людьми. Правда, поки не встановлено, чи жили люди тут постійно, або печера використовувалася в сакральних цілях.