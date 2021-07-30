Не вода. Ученые выяснили, что на самом деле является источником марсианских озер

Как оказалось, яркие отражения, обнаруженные радаром под южным полюсом Марса, не являются подземными озерами, как считалось ранее, а отложениями глины.

В течение десятилетий ученые подозревали, что вода скрывается под полярными ледяными шапками Марса. В 2018 году исследователи обнаружили свидетельства наличия озера, скрытого под ледяной шапкой южного полюса Красной планеты, а в 2020 году они выявили там признаки ряда суперсоленых озер, пишет Space.com.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Если эти озера являются остатками воды, которая когда-то была на поверхности, то эти водоемы могли питать жизнь и, возможно, она может зарождаться до сих пор.

Однако, по словам ведущего автора нового исследования Исаака Смита, ученого из Йоркского университета в Торонто, и его коллег, для образования и поддержания жидкой воды в этом месте на Марсе требуется невероятное количество тепла и соли.

По мнению команды, глинистые минералы, которые, как известно, существуют в южной полярной области Марса, могут объяснить эти радиолокационные отражения. Ученые сосредоточились на минералах, известных как смектиты, разновидности глины, химический состав которой ближе к вулканическим породам.

Смектиты образуются, когда выветренные вулканические породы подвергаются умеренным химическим изменениям после взаимодействия с водой. Смектиты довольно распространены на Марсе, они сосредоточены в основном в его южных высокогорьях.

"На Земле они обычно встречаются вблизи вулканов на Аляске или в Центральной Америке, но их можно найти на каждом континенте", — рассказал Смит.

В лаборатории исследователи охладили смектиты до — 43°C, такой температуры, которую можно было бы встретить на Марсе. Они выяснили, что наполненные водой смектиты могут генерировать яркие радиолокационные отражения, даже при смешивании с другими материалами.

Когда Смит и его коллеги проанализировали предыдущие данные в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, собранные с южного полюса Марса, они и там обнаружили следы смектитов. Эксперты предположили, что смектиты образовались в этом месте во время теплых периодов, когда область была покрыта водой. Эти наполненные водой глины позже были погребены под водяным льдом.

"Если посмотреть назад во времени, когда Марс был гораздо более влажным, это подтверждает доказательства того, что жидкая вода присутствовала на большей площади, чем мы предполагали. Поскольку эти глины находятся на южной полярной шапке и под ней, скоре всего, там давным-давно было достаточно тепло, чтобы поддерживать жидкости", — отметил Смит.

В целом, исследователи считают, что смектиты являются более реальным объяснением ярких радиолокационных отражений, а не суперсоленых озер.

"То, что другой материал, помимо жидкой воды, может проводить радиолокационные наблюдения, не означает, что публиковать первые результаты в 2018 году было неправильно. Они многим дали идеи для новых экспериментов, моделирований и наблюдений. Эти идеи будут воплощены в других исследованиях Марса", — добавили ученые.

Как отмечает Смит, в будущем он бы хотел повторить измерения при еще более низких температурах и с более разнообразным набором глин, так как на Марсе есть и другие типы глин, которые также могут создавать эти отражения, и было бы хорошо проследить еще и за ними.