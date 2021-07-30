Не вода. Учені з'ясували, що насправді є джерелом марсіанських озер

Як виявилося, яскраві зображення, виявлені радаром під південним полюсом Марса, не є підземними озерами, як вважалося раніше, а відкладеннями глини.

Протягом десятиліть учені підозрювали, що вода ховається під полярними крижаними шапками Марса. У 2018 році дослідники виявили докази наявності озера, прихованого під крижаною шапкою південного полюса Червоної планети, а у 2020 році вони виявили там ознаки ряду суперсолоних озер, пише Space.com.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Якщо ці озера є залишками води, яка колись була на поверхні, то ці водойми могли живити життя і, можливо, воно може зароджуватися досі.

Однак, за словами провідного автора нового дослідження Ісаака Сміта, ученого з Йоркського університету в Торонто, і його колег, для утворення і підтримки рідкої води в цьому місці на Марсі потрібна неймовірна кількість тепла і солі.

На думку команди, глинисті мінерали, які, як відомо, існують у південній полярній області Марса, можуть пояснити ці радіолокаційні зображення. Учені зосередилися на мінералах, відомих як смектити, різновиді глини, хімічний склад якої ближче до вулканічних порід.

Смектити утворюються, коли вивітрені вулканічні породи піддаються помірним хімічним змінам після взаємодії з водою. Смектити досить поширені на Марсі, вони зосереджені в основному в його південних високогір'ях.

"На Землі вони зазвичай зустрічаються поблизу вулканів на Алясці або в Центральній Америці, але їх можна знайти на кожному континенті", — розповів Сміт.

У лабораторії дослідники охолодили смектити до — 43 ° C, такої температури, яку можна було б зустріти на Марсі. Вони з'ясували, що наповнені водою смектити можуть генерувати яскраві радіолокаційні зображення, навіть при змішуванні з іншими матеріалами.

Коли Сміт і його колеги проаналізували попередні дані у видимому і ближньому інфрачервоному діапазонах, зібрані з південного полюса Марса, вони і там виявили сліди смектитів. Експерти припустили, що смектити утворилися в цьому місці під час теплих періодів, коли місце було покрите водою. Ці наповнені водою глини пізніше були поховані під водяним льодом.

"Якщо подивитися назад у часи, коли Марс був набагато більш вологим, це підтверджує докази того, що рідка вода була на більшій площі, ніж ми припускали. Оскільки ці глини розташовані на південній полярній шапці і під нею, скоріш за все, там давним-давно було досить тепло, щоб підтримувати рідини", — зазначив Сміт.

У цілому, дослідники вважають, що смектити є більш реальним поясненням яскравих радіолокаційних зображень, а не суперсолоних озер.

"Те, що інший матеріал, крім рідкої води, може проводити радіолокаційні спостереження, не означає, що публікувати перші результати у 2018 році було неправильно. Вони багатьом дали ідеї для нових експериментів, моделювань і спостережень. Ці ідеї будуть втілені в інших дослідженнях Марса", — додали вчені.

Як зазначає Сміт, у майбутньому він би хотів повторити вимірювання за ще більш низьких температур і з більш різноманітним набором глин, оскільки на Марсі є й інші типи глин, які також можуть створювати ці зображення, і було б добре простежити ще й за ними.