Дожить до 100 лет. Особые кишечные бактерии могут способствовать увеличению продолжительности жизни, - ученые

Эти бактерии могут способствовать здоровью кишечника и, в свою очередь, здоровому старению.

Согласно новому исследованию, проведенному в Японии, у людей, доживших до 100 лет и старше, могут быть особые кишечные бактерии, которые помогают предотвратить появление инфекций. Результаты показывают, что эти бактерии и производимые ими особые соединения, известные как "вторичные желчные кислоты", могут способствовать здоровью кишечника и, в свою очередь, здоровому старению, сообщает Livescience

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Тем не менее, необходимы дополнительные исследования, чтобы узнать, способствуют ли эти бактерии исключительно долгой продолжительности жизни. Текущие результаты показывают только связь между этими кишечными бактериями и продолжительностью жизни от 100 лет и более. Но они не доказывают, что эти бактерии заставляли людей жить дольше, говорит доктор Кения Хонда из Университета Кейо в Токио.

"Хотя можно предположить, что эти бактерии, производящие желчные кислоты, могут способствовать увеличению продолжительности жизни, у нас нет никаких данных, показывающих причинно-следственную связь между ними", — говорит Хонда.

Сообщество бактерий и других микроорганизмов, обитающих в кишечнике, известное как микробиом кишечника, как известно, играет важную роль для здоровья человека и изменяется с возрастом. Например, у пожилых людей меньшее разнообразие видов кишечных бактерий связано со слабым здоровьем. Но ученые предполагают, что у людей, достигших 100-летнего возраста, могут быть особые кишечные бактерии, которые способствуют крепкому здоровью.

В новом исследовании ученые изучили микробиоту кишечника 160 долгожителей, которым в среднем было 107 лет. Они сравнили микробиоту кишечника долгожителей с микробиотой 112 человек в возрасте от 85 до 89 лет и 47 человек в возрасте от 21 до 55 лет.

Ученые обнаружили, что у долгожителей была отчетливая сигнатура кишечных микробов, которой не было в двух других возрастных группах.

Затем ученые проанализировали метаболиты кишечника (продукты метаболизма) во всех трех группах и обнаружили, что у долгожителей был значительно более высокий уровень так называемых вторичных желчных кислот по сравнению с двумя другими группами.

Желчь — это желто-зеленая жидкость, которая вырабатывается печенью и хранится в желчном пузыре. Желчные кислоты — это соединения желчи, которые способствуют усвоению пищи, особенно жиров. После того, как печень вырабатывает желчные кислоты, они попадают в кишечник, где бактерии химически модифицируют их во вторичные желчные кислоты.

Исследователи обнаружили особенно высокий уровень вторичной желчной кислоты, называемой изоаллолитохолевой кислотой (isoalloLCA), у долгожителей. Ученые не знали, какой метаболический процесс использовали бактерии для производства isoalloLCA, поэтому они решили определить это. Они проверили штаммы кишечных бактерий 110-летнего человека, у которого был особенно высокий уровень вторичных желчных кислот, и обнаружили, что бактерии, принадлежащие к семейству Odoribacteraceae, производят isoalloLCA.

Также ученые обнаружили, что isoalloLCA обладает мощными противомикробными свойствами, что означает, что она может подавлять развитие "плохих" бактерий в кишечнике. В ходе лабораторных экспериментов исследователи обнаружили, что isoalloLCA замедляет рост Clostridium difficile, бактерии, вызывающей сильную диарею и воспаление толстой кишки.

Результаты показывают, что isoalloLCA может способствовать здоровью кишечника, предотвращая развитие вредных бактерий.

По словам Хонды, если эти бактерии, вырабатывающие желчные кислоты, действительно способствуют здоровью кишечника, они могут однажды использоваться в качестве пробиотиков для улучшения здоровья человека. Он отметил, что эти бактерии кажутся безопасными, поскольку они не производят токсины и не содержат генов устойчивости к антибиотикам.

Пока не ясно, как долгожители приобретают эти полезные бактерии, но и генетика, и питание могут сыграть важную роль в формировании состава кишечной микробиоты у людей, говорит Хонда.