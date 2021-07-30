Дожити до 100 років. Особливі кишкові бактерії можуть сприяти збільшенню тривалості життя, — вчені

Ці бактерії можуть сприяти здоров'ю кишечника і, в свою чергу, здоровому старінню.

Згідно з новим дослідженням, проведеним у Японії, у людей, які дожили до 100 років і старше, можуть бути особливі кишкові бактерії, які допомагають запобігти появі інфекцій. Результати показують, що ці бактерії та вироблені ними особливі з'єднання, відомі як "вторинні жовчні кислоти", можуть сприяти здоров'ю кишечника і, в свою чергу, здоровому старінню, повідомляє Livescience

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Проте необхідні додаткові дослідження, щоб дізнатися, чи сприяють ці бактерії виключно довгій тривалості життя. Поточні результати показують тільки зв'язок між цими кишковими бактеріями та тривалістю життя від 100 років і більше. Але вони не доводять, що ці бактерії змушували людей жити довше, каже доктор Кенія Хонда з Університету Кейо в Токіо.

"Хоча можна припустити, що ці бактерії, які виробляють жовчні кислоти, можуть сприяти збільшенню тривалості життя, у нас немає ніяких даних, що показують причинно-наслідковий зв'язок між ними", — говорить Хонда.

Спільнота бактерій та інших мікроорганізмів, що мешкають у кишечнику, відома як мікробіом кишківника, і відіграє важливу роль для здоров'я людини та змінюється з віком. Наприклад, у людей похилого віку менша різноманітність видів кишкових бактерій пов'язана зі слабким здоров'ям. Але вчені припускають, що в людей, які досягли 100-річного віку, можуть бути особливі кишкові бактерії, які сприяють міцному здоров'ю.

У новому дослідженні вчені вивчили мікробіоту кишечника 160 довгожителів, яким у середньому було 107 років. Вони порівняли мікробіоту кишечника довгожителів з мікробіотою 112 осіб у віці від 85 до 89 років і 47 чоловік у віці від 21 до 55 років.

Учені виявили, що в довгожителів була чітка сигнатура кишкових мікробів, якої не було в двох інших вікових групах.

Потім учені проаналізували метаболіти кишечника (продукти метаболізму) у всіх трьох групах і виявили, що у довгожителів був значно вищий рівень так званих вторинних жовчних кислот у порівнянні з двома іншими групами.

Жовч — це жовто-зелена рідина, яка виробляється печінкою і зберігається в жовчному міхурі. Жовчні кислоти — це з'єднання жовчі, які сприяють засвоєнню їжі, особливо жирів. Після того, як печінка виробляє жовчні кислоти, вони потрапляють у кишечник, де бактерії хімічно модифікують їх у вторинні жовчні кислоти.

Дослідники виявили особливо високий рівень вторинної жовчної кислоти, званої ізоаллолітохолевою кислотою (isoalloLCA), у довгожителів. Учені не знали, який метаболічний процес використовували бактерії для виробництва isoalloLCA, тому вони вирішили визначити це. Вони перевірили штами кишкових бактерій 110-річної людини, у якої був особливо високий рівень вторинних жовчних кислот, і виявили, що бактерії, що належать до сімейства Odoribacteraceae, виробляють isoalloLCA.

Також учені виявили, що isoalloLCA володіє потужними антибактеріальними властивостями, що означає, що вона може пригнічувати розвиток "поганих" бактерій у кишечнику. В ході лабораторних експериментів дослідники виявили, що isoalloLCA уповільнює зростання Clostridium difficile, бактерії, яка викликає сильну діарею та запалення товстої кишки.

Результати показують, що isoalloLCA може сприяти здоров'ю кишечника, запобігаючи розвитку шкідливих бактерій.

За словами Хонди, якщо ці бактерії, які виробляють жовчні кислоти, дійсно сприяють здоров'ю кишечника, вони можуть один раз використовуватися в якості пробіотиків для поліпшення здоров'я людини. Він зазначив, що ці бактерії здаються безпечними, оскільки вони не виробляють токсини та не містять генів стійкості до антибіотиків.

Поки не ясно, як довгожителі набувають ці корисні бактерії, але і генетика, і харчування можуть зіграти важливу роль у формуванні складу кишкової мікробіоти у людей, каже Хонда.