В "Помпеях юрского периода" ученые обнаружили морских существ, похожих на пришельцев

Эксперты нашли десятки древних предков морских звезд, огурцов, ежей и лилий.

Обширное кладбище ископаемых морских существ, живших миллионы лет назад, было обнаружено в регионе Котсуолдс на юго-западе Великобритании, пишет The Daily Guardian.

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Тысячи морских беспозвоночных, принадлежащих к типу иглокожих, идеально сохранились на всех стадиях жизненного цикла. Эти предки современных морских звезд, морских огурцов, морских ежей и морских лилий эволюционировали на глубинах от 20 до 40 м.

Однако таинственная катастрофа, возможно, сель, задушила и погребла животных 167 миллионов лет, в середине юрского периода. В этот период на земле было полно динозавров, таких как цетиозавры и мегалозавры. Морская жизнь была в процессе перемещения. За этим в конце триасового периода, который закончился около 200 миллионов лет назад, последовало исчезновение половины морских видов.

К середине юрского периода иглокожие полностью развились, используя свои длинные, тонкие и колючие конечности для захвата пищи. Морские звезды и морские огурцы умели ощупывать ими дно океана, а морские лилии крепились на одном каком-то месте и ждали, пока еда к ним сама прилетала.

Исследователи изучат тысячи образцов в регионе Котсуолдс и надеются углубить свое понимание эволюции иглокожих и даже сделать открытия новых видов. А еще, помимо животных, в скалах команда нашла сохранившиеся образцы древесины и пыльцы, которые могут раскрыть более подробную информацию об изменениях климата в тот период.