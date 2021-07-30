У "Помпеях юрського періоду" вчені знайшли морських істот, схожих на прибульців

Експерти знайшли десятки древніх предків морських зірок, огірків, їжаків і лілій.

Велике кладовище викопних морських істот, які жили мільйони років тому, було знайдене в регіоні Котсуолдс на південному заході Великобританії, пише The Daily Guardian.

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Тисячі морських безхребетних, які належать до типу голкошкірих, ідеально збереглися на всіх стадіях життєвого циклу. Ці предки сучасних морських зірок, морських огірків, морських їжаків і морських лілій еволюціонували на глибинах від 20 до 40 м.

Однак таємнича катастрофа, можливо, сель, задушила і поховала тварин 167 мільйонів років, у середині юрського періоду. У цей період на землі було повно динозаврів, таких як цетіозаври і мегалозаври. Морське життя було в процесі переміщення. За цим наприкінці тріасового періоду, який закінчився приблизно 200 мільйонів років тому, було зникнення половини морських видів.

До середини юрського періоду голкошкірі повністю розвинулися, використовуючи свої довгі, тонкі та колючі кінцівки для захоплення їжі. Морські зірки і морські огірки вміли обмацувати ними дно океану, а морські лілії кріпилися на одному якомусь місці й чекали, поки їжа до них сама прилітала.

Дослідники вивчать тисячі зразків у регіоні Котсуолдс і сподіваються поглибити своє розуміння еволюції голкошкірих і навіть здійснити відкриття нових видів. А ще, крім тварин, у скелях команда знайшла збережені зразки деревини та пилку, які можуть розкрити більш детальну інформацію про зміни клімату в той період.