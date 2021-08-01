Ученые рассказали, какую самую высокую температуру может выдержать человеческое тело

Важно отметить, что эксперты использовали температуру влажного термометра. Он учитывает как тепло, так и влажность.

Изменение климата приводит к повышению температуры по всему миру, поэтому экстремальная жара становится все более опасной для здоровья. Человеческое тело довольно выносливо, однако оно не может выдержать всевозможные погодные условия, пишет Live Science.

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Так какая же самая высокая температура, которую могут вынести люди? Согласно исследованию, опубликованном в журнале Science Advances, она составляет 35 °C. Однако важно отметить, что это температура влажного термометра.

Температура влажного термометра не совпадает с температурой воздуха, которую можно увидеть в прогнозах местного синоптика или погодного приложения. Она измеряется термометром, покрытым пропитанной водой тканью, который учитывает как тепло, так и влажность (что особенно важно, поскольку при большем количестве воды в воздухе поту труднее испаряться с тела и охлаждать человека).

"Если влажность низкая, а температура высокая, или наоборот, температура влажного термометра не приблизится к критической точке. Но когда очень высоки показатели как влажности, так и температуры, температура влажного термометра может подняться до опасного уровня", — рассказал Колин Рэймонд, ученый из Лаборатории реактивного движения NASA.

Например, при температуре воздуха 46,1 °C и относительной влажности — 30%, температура влажного термометра составит всего 30,5 °C. Но когда температура воздуха составляет 38,9 °C, а относительная влажность — 77%, температура влажного термометра будет около 35 °C.

Причина, по которой люди не могут выжить при высокой температуре и влажности, заключается в том, что они больше не могут регулировать свою внутреннюю температуру.

"Если температура влажного термометра поднимается выше температуры тела, человек все еще будет потеть, но он не сможет охладить свое тело до температуры, которая необходима ему для физиологической работы. В этот момент организм будет находится в гипертермическом состоянии — патологическое состояние, характеризующееся внезапным повышением температуры тела до 40° и выше. Это может привести к таким симптомам, как учащенный пульс, изменение психического состояния, отсутствие потоотделения, слабость и кома", — отметил Рэймонд.

Однако температура влажного термометра с 35 °C не приведет к немедленной смерти; чтобы такая жара стала невыносимой, потребуется где-то около 3 часов. Тем не менее узнать точное количество времени невозможно, точно так же, как и не существует способа подтвердить, что 35 °C — это точная температура влажного термометра, которая смертельно опасна. По оценкам Реймонда, истинное число находится в диапазоне от 34 °C до 36,5 °C.

И хотя никто не может жить при температуре влажного термометра выше 35 °C, более низкие температуры также могут быть смертельно опасны. Физические упражнения и воздействие прямых солнечных лучей облегчают перегрев.

Пожилые люди, люди с такими заболеваниями, как ожирение, и люди, принимающие нейролептики не могут так хорошо регулировать свою температуру, так что жара убивает их быстрее. Вот почему человек иногда может умереть в жару, которая не достигает температуры влажного термометра 35 °C.

К счастью, кондиционеры могут спасти от невыносимой жары. Но, конечно, не все имеют к нему доступ, и даже в тех местах, где у многих людей есть кондиционеры, электрическая сеть может быть ненадежной.

Согласно исследованию Science Advances, лишь в немногих местах температура влажного термометра достигала за всю историю наблюдений 35 °C.

С конца 1980-х и 1990-х годов горячими точками стали долина реки Инд в центральном и северном Пакистане и южное побережье Персидского залива.

"Есть места, где такие условия начинают наблюдаться уже в течение часа или двух, а с глобальным потеплением они будут происходить еще чаще. В ближайшие 30-50 лет северо-запад Мексики, север Индии, Юго-Восточная Азия и Западная Африка будут больше всего подвержены риску таких температур", — добавил Рэймонд.

Как заключают ученые, в связи с изменением климата, планета продолжит немного нагреваться, даже если мы уже сегодня прекратим выделять парниковые газы.