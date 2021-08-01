Вчені розповіли, яку найвищу температуру може витримати людське тіло

Важливо відзначити, що експерти використовували температуру вологого термометра. Він враховує як тепло, так і вологість.

Зміна клімату призводить до підвищення температури по всьому світу, тому екстремальна спека стає все більш небезпечною для здоров'я. Людське тіло досить витривале, однак воно не може витримати будь-які погодні умови, пише Live Science.

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Так яка ж найвища температура, яку можуть винести люди? Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Science Advances, вона становить 35 ° C. Однак варто зазначити, що це температура вологого термометра.

Температура вологого термометра не збігається з температурою повітря, яку можна побачити в прогнозах місцевого синоптика чи в погодному додатку. Вона вимірюється термометром, покритим просоченою водою тканиною, який враховує як тепло, так і вологість (що особливо важливо, оскільки при більшій кількості води в повітрі, піту важче випаровуватися з тіла і охолоджувати людину).

"Якщо вологість низька, а температура висока, або навпаки, температура вологого термометра не наблизиться до критичної точки. Але коли дуже високі показники як вологості, так і температури, температура вологого термометра може піднятися до небезпечного рівня", — розповів Колін Реймонд, вчений з Лабораторії реактивного руху NASA.

Наприклад, при температурі повітря 46,1 °C і відносній вологості — 30%, температура вологого термометра становитиме всього 30,5 °C. Але коли температура повітря становить 38,9 °C, а відносна вологість — 77%, температура вологого термометра буде близько 35 °C.

Причина, по якій люди не можуть вижити при високій температурі і вологості, полягає в тому, що вони більше не можуть регулювати свою внутрішню температуру.

"Якщо температура вологого термометра піднімається вище температури тіла, людина все ще буде потіти, але вона не зможе охолодити своє тіло до температури, яка необхідна їй для фізіологічної роботи. В цей момент організм буде знаходиться в гіпертермічному стані — патологічний стан, що характеризується раптовим підвищенням температури тіла до 40 ° і вище. Це може привести до таких симптомів, як прискорений пульс, зміна психічного стану, відсутність потовиділення, слабкість і кома ", — зазначив Реймонд.

Однак температура вологого термометра з 35 ° C не призведе до негайної смерті; щоб така спека стала нестерпною, необхідно десь близько 3 годин. Проте дізнатися точну кількість часу неможливо, так само, як і не існує способу підтвердити, що 35 °C — це точна температура вологого термометра, яка смертельно небезпечна. За оцінками Реймонда, справжнє число знаходиться в діапазоні від 34 °C до 36,5 °C.

І хоча ніхто не може жити при температурі вологого термометра вище 35 °C, більш низькі температури також можуть бути смертельно небезпечними. Фізичні вправи і вплив прямих сонячних променів полегшують перегрівання.

Люди похилого віку, люди з такими захворюваннями, як ожиріння, і люди, які приймають нейролептики не можуть так добре регулювати свою температуру, так що спека вбиває їх найшвидше. Ось чому людина іноді може померти в спеку, яка не досягає температури вологого термометра 35 °C.

На щастя, кондиціонери можуть врятувати від нестерпної спеки. Але, звичайно, не всі мають до нього доступ, і навіть в тих місцях, де у багатьох людей є кондиціонери, електрична мережа може бути ненадійною.

Згідно з дослідженням Science Advances, лише в небагатьох місцях температура вологого термометра досягала за всю історію спостережень 35 °C.

З кінця 1980-х і 1990-х років гарячими точками стали долина річки Інд в центральному і північному Пакистані і південне узбережжя Перської затоки.

"Є місця, де такі умови починають спостерігатися вже протягом години або двох, а з глобальним потеплінням вони будуть відбуватися ще частіше. У найближчі 30-50 років північний захід Мексики, північ Індії, Південно-Східна Азія і Західна Африка будуть найбільше схильні до ризику таких температур ", — додав Реймонд.

Як роблять висновок вчені, в зв'язку зі зміною клімату, планета продовжить трохи нагріватися, навіть якщо ми вже сьогодні припинимо виділяти парникові гази.