Шоу внеземных красот: завтра утром возле Сатурна можно будет наблюдать необычное небесное явление

Помимо невероятно ярких колец газового гиганта, земные зрители смогут также увидеть еще и самый большой спутник Сатурна — Титан.

В понедельник — 2 августа каждый житель Земли сможет увидеть Сатурн, сияющий в небе как часть небесного явления, называемого противостоянием (оппозицией), пишет Live Science.

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Земля и окруженная кольцом планета будут находиться по одну сторону от Солнца и соединены с нашей звездой невидимой линией, что позволит земным наблюдателям увидеть полностью освещенный Сатурн.

Газовый гигант достигнет этой самой яркой точки в понедельник примерно в 02:00 по местному времени (09:00 по киевскому времени — ред.) Самую высокую точку в небе он займет около полуночи по местному времени (22:00 по киевскому времени — ред.) и будет расположен в созвездии Козерога.

В этом году северное полушарие Сатурна будет наклонено в нашу сторону под углом 18 °, что позволит хорошо рассмотреть его кольца. Также угол предоставит возможность солнечному свету отражаться от ледяных колец, чтобы осветить их с нашего поля зрения.

Кроме того, наблюдатели шоу смогут увидеть еще и Титан, самый большой спутник Сатурна. Ученый Карлос Бланко из Принстонского университета рекомендует рассматривать Сатурн в телескоп, который обеспечивает узкое поле обзора и высокое увеличение.

"На небе планеты уникальны тем, что они относительно яркие, но почти точечные, в отличие от Луны или галактики Андромеды, которые простираются на несколько градусов. Поэтому, чтобы хорошо их рассмотреть, нужно иметь такой прицел, чтобы изображение, которое вы видите в видоискателе, было примерно такого же размера, как планета. Грубо говоря, чем выше мощность увеличения телескопа, тем меньше поле зрения, и наоборот", — отметил Бланко.

Не волнуйтесь, если вы не сможете вовремя найти телескоп, ведь Сатурн — один из тех удаленных космических объектов, которые люди могут наблюдать на небе невооруженным глазом. Ученые рекомендуют найти в небе самую яркую точку, которой является Юпитер, и обратить внимание на следующую по яркости планету, ею будет как раз Сатурн.