Шоу позаземних красот: завтра вранці біля Сатурна можна буде спостерігати незвичайне небесне явище

Крім неймовірно яскравих кілець газового гіганта, земні глядачі зможуть також побачити ще й найбільший супутник Сатурна — Титан.

У понеділок — 2 серпня кожен житель Землі зможе побачити Сатурн, сяючий в небі як частина небесного явища, званого протистоянням (опозицією), пише Live Science.

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Земля і оточена кільцем планета будуть перебувати по одну сторону від Сонця і з'єднані з нашою зіркою невидимою лінією, що дозволить земним спостерігачам побачити повністю освітлений Сатурн.

Газовий гігант досягне цієї найяскравішої точки в понеділок приблизно о 02:00 за місцевим часом (09:00 за київським часом — ред.) Найвищу точку в небі він займе близько опівночі за місцевим часом (22:00 за київським часом — ред. ) і буде розташований в сузір'ї Козерога.

В цьому році північна півкуля Сатурна буде нахилена в нашу сторону під кутом 18 °, що дозволить добре розглянути його кільця. Також кут надасть можливість сонячному світлу відбиватися від крижаних кілець, щоб висвітлити їх з нашого поля зору.

Крім того, спостерігачі шоу зможуть побачити ще і Титан, найбільший супутник Сатурна. Вчений Карлос Бланко з Прінстонського університету рекомендує розглядати Сатурн в телескоп, який забезпечує вузьке поле огляду і високе збільшення.

"На небі планети унікальні тим, що вони відносно яскраві, але майже точкові, на відміну від Місяця або галактики Андромеди, які простягаються на кілька градусів. Тому, щоб добре їх розглянути, потрібно мати такий приціл, щоб зображення, яке ви бачите в видошукачі, було приблизно такого ж розміру, як планета. Грубо кажучи, чим вище потужність збільшення телескопа, тим менше поле зору, і навпаки ", — зазначив Бланко.

Не хвилюйтеся, якщо ви не зможете вчасно знайти телескоп, адже Сатурн — один з тих віддалених космічних об'єктів, які люди можуть спостерігати на небі неозброєним оком. Вчені рекомендують знайти в небі найяскравішу точку, якою є Юпітер, і звернути увагу на наступну за яскравістю планету, нею буде якраз Сатурн.