Ученые выяснили, как накормить сверхмассивную черную дыру

Астрономы впервые стали свидетелями трапезы черной дыры, расположенной в центре галактики.

Сверхмассивные черные дыры в центрах галактик – самые загадочные объекты во Вселенной и не только из-за количества вещества внутри них, но и невероятной плотности этого вещества, пишет SciTechDaily.

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Когда черные дыры захватывают материю из своего окружения, они становятся максимально активными, высвобождая огромное количество энергии в процессе. Во время приема пищи сверхмассивные черные дыры выпускают так называемые джеты – струи частиц, обнаруживаемые в рентгеновских лучах.

Но исследователь Альмудена Прието из Института астрофизики Канарских островов (IAC) обнаружил другой способ того, как могут питаться черные дыры. Он нашел длинные узкие пылевые нити, которые окружают и питают эти черные дыры в центрах галактик. Пылевые нити также могут быть причиной естественного затмения галактик, когда черные дыры в их центрах активны.

Используя снимки космического телескопа Hubble, Очень большого телескопа (VLT) и Большого миллиметрового массива Атакамы (ALMA) ученые смогли увидеть, как питается пылевыми нитями черная дыра в галактике NGC 1566.

Комбинированные изображения показывают снимок, на котором можно увидеть, как пылевые волокна разделяются, а затем идут прямо к центру галактики. Какое-то время пылевые нити кружат вокруг черной дыры, прежде чем окончательно проглотят.

"Группа телескопов дала нам совершенно новую перспективу сверхмассивной черной дыры благодаря изображениям с высоким угловым разрешением и панорамной визуализации ее окружения. Она позволила проследить путь пылевых нитей, когда они падают в черные дыры", – говорит один из авторов исследования Альмудена Прието.

Исследования является частью долгосрочного проекта МАК PARSEC, цель которого – понять, как сверхмассивные черные дыры пробуждаются после долгой спячки. Также ученым интересен процесс того, как черные дыры накапливают материю из своего окружения, чтобы стать одними из самых массивных объектов во Вселенной.