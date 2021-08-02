Учені з'ясували, як нагодувати надмассивну чорну діру

Астрономи вперше стали свідками трапези чорної діри, розташованої в центрі галактики.

Надмасивні чорні діри в центрах галактик — найзагадковіші об'єкти у Всесвіті і не тільки через кількість речовини всередині них, а й через неймовірну щільність цієї речовини, пише SciTechDaily.

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Коли чорні діри захоплюють матерію зі свого оточення, вони стають максимально активними, вивільняючи величезну кількість енергії в процесі. Під час прийому їжі надмасивні чорні діри випускають так звані джети — струмені частинок, які виявляються в рентгенівських променях.

Але дослідник Альмудена Прієто з Інституту астрофізики Канарських островів (IAC) виявив інший спосіб того, як можуть харчуватися чорні діри. Він знайшов довгі вузькі пилові нитки, які оточують і живлять ці чорні діри в центрах галактик. Пилові нитки також можуть бути причиною природного затемнення галактик, коли чорні діри в їхніх центрах активні.

Використовуючи знімки космічного телескопа Hubble, Дуже великого телескопа (VLT) та Великого міліметрового масиву Атакама (ALMA), учені змогли побачити, як харчується пиловими нитками чорна діра в галактиці NGC 1566.

Комбіновані зображення показують знімок, на якому можна побачити, як пилові волокна поділяються, а потім йдуть прямо до центру галактики. Якийсь час пилові нитки кружляють навколо чорної діри, перш ніж остаточно проковтнуть.

"Група телескопів дала нам абсолютно нову перспективу надмасивної чорної діри завдяки зображенням із високою кутовою роздільною здатністю та панорамній візуалізації її оточення. Вона дозволила простежити шлях пилових ниток, коли вони падають у чорні діри", — говорить один із авторів дослідження Альмудена Прієто.

Дослідження є частиною довгострокового проекту МАК PARSEC, мета якого — зрозуміти, як надмасивні чорні діри пробуджуються після довгої сплячки. Також ученим цікавий процес того, як чорні діри накопичують матерію зі свого оточення, щоб стати одними з наймасивніших об'єктів у Всесвіті.