Неандертальцы имели такие же группы крови, как и Homo sapiens, - ученые

Эксперты не только выявили, что у денисовцев и неандертальцев имелись все группы крови системы AB0, но и пролили свет на возможные причины вымирания древних гоминидов.

Новый анализ геномов неандертальцев показывает, что древняя кровь, которая когда-то текла в жилах этой давно вымершей популяции людей, имела больше общего с кровью современного человека, чем предполагали ранее ученые, пишет Science Alert.

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Хотя долгое время считалось, что все неандертальцы обладали группой крови О (I), новое исследование ранее секвенированных геномов трех неандертальцев показывает многообразные вариации в их крови.

Это означает, что кровь неандертальцев была не только в виде группы крови О (I), которая до этого была единственным подтвержденным видом, основанным на предварительном анализе одной особи, но и в виде групп крови А (II) и В (III).

Стоит отметить, что система групп крови AB0 является основной системой, определяющей совместимость и несовместимость переливаемой крови, т.к. составляющие ее антигены наиболее иммуногенны. Особенностью системы АВ0 является то, что в плазме у неиммунных людей имеются естественные антитела к отсутствующему на эритроцитах антигену.

Систему группы крови АВ0 составляют два групповых эритроцитарных агглютиногена (А и В) и два соответствующих антитела — агглютинины плазмы альфа (анти-А) и бета (анти-В). Различные сочетания антигенов и антител образуют 4 группы крови: группа 0 (I), группа А (II), группа В (III), группа АВ (IV).

Команда, сделавшая это открытие, предполагает, что исследования групп крови, подобные этому, были проигнорированы в связи с появлением других технологий анализа ДНК.

Однако помимо этого открытия, специалисты также выяснили, что гены, лежащие в основе групп крови этих архаичных людей, укрепляют мнение о том, что неандертальцы и денисовцы изначально появились из Африки — из-за отсутствия определенных антигенов в их крови и наличия предковых групп крови, связанных с африканскими популяциями.

Кроме того, другие генетические подсказки говорят о том, что неандертальцы обладали уникальным аллелем Rh, отсутствующим у современных людей, который есть только у одного вида австралийских аборигенов и коренных папуасов. По мнению ученых, эта таинственная связь свидетельствует о скрещивании неандертальцев и современных людей до миграции последних в Юго-Восточную Азию.

Результаты исследования также пролили свет на возможные причины вымирания неандертальцев. По мнению исследователей, большое количество общих аллелей, обнаруженных в геномах трех неандертальцев и денисовцев, свидетельствует о низком генетическом разнообразии; в случае неандертальцев, вероятно, связанном с инбридингом (скрещивание близкородственных форм в пределах одной популяции организмов (животных или растений).

Представители этого вида древних людей могли быть восприимчивы к гемолитической болезни плода — аллоиммунного состояния, при котором иммунная система матери атакует клетки крови ее нерожденного плода.

"Все эти нюансы могли поспособствовать ослаблению потомков до такой степени, что привели к их гибели, особенно в сочетании с конкуренцией с H. sapiens за одну и ту же экологическую нишу", — заключили исследователи.