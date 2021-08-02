Талантливыми могут быть не только люди, но и собаки, – ученые

Исследование опровергло распространенное мнение о том, что разного рода талантами могут обладать только Homo Sapiens.

Долгое время считалось, что талант присущ лишь одному виду на планете – человеку, но новое исследование расширяет этот список. Об этом сообщает SciTechDaily.

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В новом исследовании говорится, что задатками врожденного таланта обладают не только люди, но и некоторые собаки. Подавляющему большинству собак сложно выучить названия предметов (например, названия своих игрушек), но при тестировании в строго контролируемых условиях горстка одаренных собак, смогла усвоить названия, по-видимому, без особых усилий.

Группа исследователей из Будапештского университета им. Лоранда Этвеша провела трехмесячный эксперимент с 40 собаками. Он был нацелен на то, чтобы выяснить, смогут ли собаки запомнить как минимум два новых названия, а после различать предметы по именам.

Фото: Cooper Photo

Протокол обучения включал ежедневные игровые взаимодействия между собакой и хозяином, во время которых последний повторял название игрушки несколько раз, а также еженедельные занятия с дрессировщиком.

"Сначала мы предположили, что в юном возрасте щенки могут запоминать названия предметов быстрее, чем взрослые собаки. Таким образом, мы набрали для исследования и щенков, и взрослых особей. Мы были удивлены, обнаружив, что несмотря на интенсивное обучение, большинство собак, независимо от возраста, не усваивали пройденный материал. Еще более странным было то, что 7 взрослых собак продемонстрировали исключительную способность к изучению. За время обучения они выучили от 11 до 37 названий новых игрушек", – говорит ведущий исследователь проекта Клаудиа Фугацца.

Из этих семи собак шестеро уже обладали своим словарным запасом, когда началось исследование. Седьмая собака Олива ранее не знала названий игрушек, но за два месяца выучила 21 наименование. Ученые говорят, что предшествующий опыт не влияет на способность собак запоминать названия.

"Все семь собак, обладавших исключительным талантом, относятся к породе бордер-колли, которая предназначена для выпаса домашнего скота. Но важно отметить, что среди группы собак, которые не впечатлили своими результатами было еще 18 бордер-колли", – говорит соавтор исследования Шани Дрор.

Более того, предыдущие исследования показывают, что собаки других пород могли также быстро нарабатывать словарный запас. Например, ранее такая способность была открыта у некоторых йоркширских терьеров.

"Мы заинтригованы результатами исследования, и считаем, что это только начало пути, который приведет нас к лучшему пониманию корней таланта, то есть, почему некоторые люди или животные одарены в определенной области", – подытожил соавтор исследования Адам Миклоши.

Он считает, что собаки благодаря их эволюции и развитию в человеческой среде, являются идеальным модельными видом, чтобы изучить происхождение таланта.