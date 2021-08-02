Талановитими можуть бути не тільки люди, а й собаки, — учені

Дослідження спростувало поширену думку про те, що різного роду талантами можуть володіти тільки Homo Sapiens.

Довгий час вважалося, що талант притаманний лише одного виду на планеті — людині, але нове дослідження розширює цей список. Про це повідомляє SciTechDaily.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

У новому дослідженні йдеться, що задатками вродженого таланту володіють не тільки люди, а й деякі собаки. Переважній більшості собак складно вивчити назви предметів (наприклад, назви своїх іграшок), але при тестуванні в строго контрольованих умовах жменька обдарованих собак змогла засвоїти назви, мабуть, без особливих зусиль.

Група дослідників з Будапештського університету ім. Лоранда Етвеша провела тримісячний експеримент із 40 собаками. Він був націлений на те, щоб з'ясувати, чи зможуть собаки запам'ятати як мінімум дві нові назви, а після розрізняти предмети за іменами.

Фото: талантливые собаки

Протокол навчання включав щоденні ігрові взаємодії між собакою і господарем, під час яких останній повторював назву іграшки кілька разів, а також щотижневі заняття з дресувальником.

"Спочатку ми припустили, що в юному віці щенята можуть запам'ятовувати назви предметів швидше, ніж дорослі собаки. Таким чином, ми набрали для дослідження і цуценят, і дорослих собак. Ми були здивовані, виявивши, що незважаючи на інтенсивне навчання, більшість собак, незалежно від віку, засвоювали пройдений матеріал. Ще більш дивним було те, що 7 дорослих собак продемонстрували виняткову здатність до навчання. За час експерименту вони вивчили від 11 до 37 назв нових іграшок", — говорить провідна дослідниця проекту Клаудіа Фугацца.

З цих семи собак шестеро вже володіли своїм словниковим запасом, коли почалося дослідження. Сьома собака Олива раніше не знала назв іграшок, але за два місяці вивчила 21 найменування. Учені говорять, що попередній досвід не впливає на здатність собак запам'ятовувати назви.

"Усі сім собак, які мали винятковий талант, відносяться до породи бордер-коллі, яка призначена для випасу худоби. Але важливо зазначити, що серед групи собак, які не вразили своїми результатами, було ще 18 бордер-коллі", — говорить співавтор дослідження Шані Дрор.

Більше того, попередні дослідження показують, що собаки інших порід могли також швидко напрацьовувати словниковий запас. Наприклад, раніше така здатність була відкрита в деяких йоркширських тер'єрів.

"Ми заінтриговані результатами дослідження і вважаємо, що це тільки початок шляху, який приведе нас до кращого розуміння коренів таланту, тобто, чому деякі люди або тварини обдаровані в певній галузі", — підсумував співавтор дослідження Адам Міклош.

Він вважає, що собаки завдяки їх еволюції і розвитку в людському середовищі, є ідеальним модельним видом, щоб вивчити походження таланту.