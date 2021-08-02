Снижение глобального потепления приведет к созданию миллиона новых рабочих мест, - ученые

Как заявляют эксперты, потеря рабочих мест в секторе ископаемого топлива будет более чем компенсирована увеличением производства солнечной и ветровой энергии.

Многие опасения по поводу перехода к более благоприятному для климата будущему, по понятным причинам, связаны с потерей рабочих мест, пишет Science Alert.

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И хотя это правда, что некоторые виды работ больше не будут доступны, исследования международной группы ученых показывают, что поддержание глобальной температуры ниже 2 °C приведет к 2050 году к чистому приросту числа рабочих мест в сфере энергетики на 8 миллионов.

"В настоящее время около 18 миллионов человек работают в энергетической промышленности. Причем, если мы достигнем наших глобальных климатических целей, это число не снизится, а увеличится до 26 млн. Производство и установка возобновляемых источников энергии потенциально могут составить около трети от общего числа этих рабочих мест, за которые страны также могут конкурировать с точки зрения местоположения", — рассказал экоэкономист Йоханнес Эммерлинг из Европейского института экономики.

Изучив 50 стран мира, команда создала модель комплексной оценки по шести различным сценариям: три случая при которых глобальное потепление не превысит 2 °C, и три при которых мы продолжим вести бизнес как обычно.

Эксперты обнаружили, что при сценарии в ходе которого глобальная температура будет сохраняться ниже 2 °C, не произойдет общей потери рабочих мест в энергетической сфере, поскольку потеря рабочих мест в секторе ископаемого топлива будет более чем компенсирована увеличением производства солнечной и ветровой энергии.

Многие ученые считают, что переподготовка работников является ключом к снижению нашей зависимости от угля и других видов ископаемого топлива.

Переобучение на более прибыльную и способную к расширению отрасль (например, на солнечную), принесло бы не только пользу для окружающей среды, но и предоставило бы рабочие места в абсолютно разных сферах.

К сожалению, доходы и убытки от работы распределяются по всему миру неравномерно. Команда обнаружила, что некоторые страны, такие как Китай, по сравнению с сегодняшним днем потеряют рабочие места, в то время как США, Ближний Восток и Северная Африка увеличат количество рабочих мест из-за расширения использования возобновляемых источников энергии.

Конечно, будут победители и проигравшие. Победителями станут люди, которые займут эти рабочие места в секторе чистой энергетики, а также польза для здоровья от свежего воздуха и чистых городов, но также найдутся люди, компании и правительства, которые частично проиграют.

"Вот поэтому нам необходимо работать над справедливым и равномерным энергетическим переходом, убедившись в том, что никто не остался позади. Если политика и социальный контекст различных стран не согласуются, я думаю, что этот технологический переход произойдет не скоро", — заключил один из авторов исследования, доктор Сандип Пай из Университета Британской Колумбии в Канаде.