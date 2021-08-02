Зниження глобального потепління призведе до створення мільйона нових робочих місць, — учені

Як заявляють експерти, втрата робочих місць у секторі викопного палива буде більш ніж компенсована збільшенням виробництва сонячної і вітрової енергії.

Багато побоювань з приводу переходу до більш сприятливого для клімату майбутнього, зі зрозумілих причин, пов'язані з втратою робочих місць, пише Science Alert.

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І хоча це правда, що деякі види робіт більше не будуть доступні, дослідження міжнародної групи вчених показують, що підтримка глобальної температури нижче 2° C призведе до 2050 року до чистого приросту числа робочих місць у сфері енергетики на 8 мільйонів.

"Наразі близько 18 мільйонів чоловік працюють в енергетичній промисловості. Причому, якщо ми досягнемо наших глобальних кліматичних цілей, це число не знизиться, а збільшиться до 26 млн. Виробництво й установка поновлюваних джерел енергії потенційно можуть становити близько третини від загального числа цих робочих місць, за які країни також можуть конкурувати з точки зору розташування", — розповів екоекономіст Йоганнес Еммерлінг з Європейського інституту економіки.

Вивчивши 50 країн світу, команда створила модель комплексної оцінки з шести різних сценаріїв: три випадки, за яких глобальне потепління не перевищить 2° C, і три, за яких ми продовжимо вести бізнес як зазвичай.

Експерти виявили, що при сценарії, в ході якого глобальна температура буде зберігатися нижче 2° C, не відбудеться загальної втрати робочих місць в енергетичній сфері, оскільки втрата робочих місць у секторі викопного палива буде більш ніж компенсована збільшенням виробництва сонячної і вітрової енергії.

Багато вчених вважають, що перепідготовка працівників є ключем до зниження нашої залежності від вугілля та інших видів викопного палива.

Перенавчання на більш прибуткову і здатну до розширення галузь (наприклад, на сонячну), принесло б не тільки користь для навколишнього середовища, але і надало б робочі місця в абсолютно різних сферах.

На жаль, доходи і збитки від роботи розподіляються по всьому світу нерівномірно. Команда виявила, що деякі країни, такі як Китай, порівняно із сьогоднішнім днем втратять робочі місця, у той час як США, Близький Схід і Північна Африка збільшать кількість робочих місць через розширення використання поновлюваних джерел енергії.

Звичайно, будуть переможці і переможені. Переможцями стануть люди, які займуть ці робочі місця в секторі чистої енергетики, а також користь для здоров'я від свіжого повітря і чистих міст, але також знайдуться люди, компанії та уряди, які частково програють.

"Ось тому нам необхідно працювати над справедливим і рівномірним енергетичним переходом, переконавшись у тому, що ніхто не залишився позаду. Якщо політика і соціальний контекст різних країн не узгоджуються, я думаю, що цей технологічний перехід відбудеться не скоро", — підсумував один з авторів дослідження, доктор Сандіп Пай з Університету Британської Колумбії в Канаді.