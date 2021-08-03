Так точно, капитан! На морском дне ученые нашли Губку Боба и Патрика, но они совсем не друзья

Исследователи считают, что в реальной жизни губки являются частью рациона морских звезд.

Ученые обнаружили квадратную желтую губку и пятиконечную розовую морскую звезду у подводной горы Ретривер у побережья Новой Англии на глубине 1885 метров с помощью дистанционно управляемого аппарата. Исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) изучали подводную гору в рамках научной экспедиции на борту корабля Okeanos Explorer и получили удивительное изображение, сообщает Livescience

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Когда Кристофер Ма, морской биолог из Смитсоновского национального музея естественной истории и эксперт по морским звездам, увидел изображение, он сразу же заметил сходство с героями мультфильмов Nickelodeon. "Обычно я избегаю таких намеков, но ничего себе. Губка Боб и Патрик в реальной жизни", — написал Ма в Twitter.

"Губка принадлежит к роду Hertwigia, а морская звезда — к роду Chondraster", — говорит Ма. Он добавил, что точное название вида пока не известно, и они могут быть даже совершенно новыми для науки.

Открытие особенно заинтересовало ученых, потому что ярко-желтые губки на такой глубине встречаются редко. Большинство глубоководных губок белого или других нейтральных цветов, что помогает им не выделяться в окружающей среде.

В мультфильме губка и морская звезда настоящие друзья, но в реальной жизни эти два существа враждуют между собой. "Этот вид морских звезд питается губками", — говорит Ма. И не исключено, что звезда могла съесть губку после того, как камера перестала снимать, добавил он.

[ + – ] Герои мультфильма Губка Боб и Патрик Фото: Live Science

Губка Боб Квадратные Штаны и его друг Патрик – это герои мульфильма, который был создан аниматором и морским ученым Стивеном Хилленбургом, чтобы помочь детям узнать больше о жизни морских обитателей. Сериал дебютировал в 1999 году и его продолжают снимать и сейчас.