Так точно капітане! На морському дні вчені знайшли Губку Боба та Патріка, але вони зовсім не друзі

Дослідники вважають, що в реальному житті губки є частиною раціону морських зірок.

Учені виявили квадратну жовту губку та п'ятикутну рожеву морську зірку біля підводної гори Ретривер біля узбережжя Нової Англії на глибині 1885 метрів за допомогою дистанційно керованого апарату. Дослідники з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) вивчали підводну гору в межах наукової експедиції на борту корабля Okeanos Explorer і отримали дивовижне зображення, повідомляє Livescience

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Коли Крістофер Ма, морський біолог зі Смітсонівського національного музею природної історії й експерт по морських зірках, побачив зображення, він відразу ж помітив схожість із героями мультфільмів Nickelodeon. "Зазвичай я уникаю таких натяків, але нічого собі. Губка Боб і Патрік у реальному житті", — написав Ма в Twitter.

"Губка належить до роду Hertwigia, а морська зірка — до роду Chondraster", — говорить Ма. Він додав, що точна назва виду поки не відома, і вони можуть бути навіть зовсім новими для науки.

Відкриття особливо зацікавило вчених, тому що яскраво-жовті губки на такій глибині зустрічаються рідко. Більшість глибоководних губок білого або інших нейтральних кольорів, що допомагає їм не виділятися в навколишньому середовищі.

У мультфільмі губка та морська зірка справжні друзі, але в реальному житті ці дві істоти ворогують між собою. "Цей вид морських зірок живиться губками", — говорить Ма. І не виключено, що зірка могла з'їсти губку після того, як камера перестала знімати, додав він.

[ + – ] Герої мультфільму Губка Боб і Патрік Фото: Seneca-Guns

Губка Боб Квадратні Штани та його друг Патрік — це герої мультфільму, який був створений аніматором і морським вченим Стівеном Гілленбургом, щоб допомогти дітям дізнатися більше про життя морських мешканців. Серіал дебютував у 1999 році і його продовжують знімати й зараз.