Живопись возрастом 60 тысяч лет. "Примитивные" неандертальцы оказывается умели рисовать, - ученые

Согласно новому исследованию наскальная живопись в испанской пещере может изменить общее представление о неандертальцах.

Согласно исследованию, неандертальцы действительно оставили рисунки на сталагмитах в испанской пещере более 60 тысяч лет назад. Наскальная живопись была создана в то время, когда современные люди еще не заселили территорию современной Европы. Хотя ученые говорят, что это не совсем искусство, это доказывает, что неандертальцы не были грубыми родственниками современного человека, которых так долгое время представляли, сообщает The Guardian

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Впервые теорию о том, что красный охристый пигмент, обнаруженный на сталагмитах в испанской пещере Ардалес, относится к "искусству" неандертальцев, выдвинули ученые в 2018 году.

Датировка показала, что этим рисункам было не менее 64 800 лет, и они были созданы в то время, когда современные люди еще не обитали здесь.

"Открытие было спорным, и в научной статье говорилось, что, возможно, эти пигменты также были естественным явлением, результатом стекания оксида железа", — говорит Франческо д'Эррико из Университета Бордо.

Новый анализ показал, что состав и размещение пигментов не соответствовали естественным процессам, скорее, пигменты наносились путем разбрызгивания и выдувания. Более того, их текстура не соответствовала образцам, взятым из пещеры, поэтому пигменты возможно попали сюда из другого места, говорят ученые.

Фото: The Guardian

Более подробное датирование показало, что пигменты наносились в разные периоды времени с перерывами в более чем 10 000 лет.

"Это подтверждает гипотезу о том, что неандертальцы приходили несколько раз на протяжении нескольких тысяч лет, чтобы пометить пещеру пигментами", — говорит д'Эррико, соавтор нового исследования.

Трудно сравнивать "искусство" неандертальцев с настенными рисунками, созданными древними современными людьми, такими как те, что были найдены в пещере Шове-Пон-д"Арк во Франции, возрастом более 30 000 лет.

Но новое открытие добавляет все больше доказательств того, что неандертальцы, которые вымерли примерно 40 000 лет назад, не были грубыми родственниками Homo sapiens, которых таковыми изображали долгое время.

"Пигменты — это не "искусство" в узком смысле этого слова, а скорее результат графического поведения, целью которого было сохранить навсегда символическую важность данного места", — говорят ученые.

Пещерные образования сыграли фундаментальную роль в символических системах некоторых сообществ неандертальцев, хотя значение этих символов пока остается загадкой, говорят ученые.