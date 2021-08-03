Живопис віком 60 тисяч років. "Примітивні" неандертальці, виявляється, вміли малювати, — вчені

Згідно з новим дослідженням, наскельний живопис в іспанській печері може змінити загальне уявлення про неандертальців.

Згідно з дослідженням, неандертальці дійсно залишили малюнки на сталагмітиах у іспанській печері понад 60 тисяч років тому. Наскальний живопис була створений у той час, коли сучасні люди ще не заселили територію сучасної Європи. Хоча вчені говорять, що це не зовсім мистецтво, це доводить, що неандертальці не були грубими родичами сучасної людини, якими їх так довго уявляли, повідомляє The Guardian

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Уперше теорію про те, що червоний охристий пігмент, виявлений на сталагмітах в іспанській печері Ардалес, відноситься до "мистецтва" неандертальців, висунули вчені в 2018 році.

Датування показало, що цим малюнкам було не менше 64 800 років і вони були створені в той час, коли сучасні люди ще не жили тут.

"Відкриття було спірним, і в науковій статті говорилося, що, можливо, ці пігменти також були природним явищем, результатом стікання оксиду заліза", — говорить Франческо Д'Ерріко з Університету Бордо.

Новий аналіз показав, що склад парламенту й розміщення пігментів не відповідали природним процесам, скоріше, пігменти наносилися шляхом розбризкування та видування. Більш того, їхня текстура не відповідала зразкам, узятим із печери, тому пігменти, можливо, потрапили сюди з іншого місця, кажуть учені.

Фото: The Guardian

Більш докладне датування показало, що пігменти наносилися в різні періоди часу з перервами в більш ніж 10 000 років.

"Це підтверджує гіпотезу про те, що неандертальці приходили кілька разів протягом декількох тисяч років, щоб помітити печеру пігментами", — говорить Д'Ерріко, співавтор нового дослідження.

Важко порівнювати "мистецтво" неандертальців із настінними малюнками, створеними стародавніми сучасними людьми, такими як ті, що були знайдені в печері Шові-Пон-д'Арк у Франції, віком понад 30 000 років.

Але нове відкриття додає все більше доказів того, що неандертальці, які вимерли приблизно 40 000 років тому, не були грубими родичами Homo sapiens, якими їх зображали довгий час.

"Пігмент — це не "мистецтво" у вузькому сенсі цього слова, а скоріше результат графічної поведінки, метою якої було зберегти назавжди символічну важливість цього місця", — говорять учені.

Печерні утворення зіграли фундаментальну роль у символічних системах деяких спільнот неандертальців, хоча значення цих символів поки залишається загадкою, говорять учені.