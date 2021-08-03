На скорости 3 млн км/ч. Ученые обнаружили звезду, стремительно "убегающую" из Млечного Пути

В 2000 световых лет от Земли к краю галактики летит уникальная звезда, которая является осколком от взрыва сверхновой.

Звезда под названием LP 40–365 является представителем уникальных быстро движущихся звезд — остатков массивных белых карликов, которые сохранились в виде осколков после гигантского звездного взрыва. Эта звезда не просто летит с огромной скоростью, примерно 3,2 млн км/ч, к краю Млечного пути, но еще и вращается вокруг своей оси, сообщает phys.org

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"Эта звезда движется так быстро, что почти наверняка покидает галактику. Она движется со скоростью почти 3,2 миллиона километров в час", — говорит Джей Джей Гермес из Бостонского университета.

Эта звезда уносится за пределы Млечного Пути потому, что это осколок от взрыва сверхновой, который все еще движется вперед.

"Пережить взрыв и двигаться дальше – это уникальное событие, и только в последние несколько лет мы начали думать, что такая звезда может существовать", — говорит Оделия Путтерман из Бостонского университета.

В новом исследовании Гермес и Путтерман показывают новые наблюдения, касательно этого объекта, который дает представление о других звездах с аналогичным катастрофическим прошлым.

Проанализировав данные от космических телескопов "Хаббл" и "TESS", ученые обнаружили, что звезда LP 40−365 не только улетает из галактики, но, судя по изменениям яркости, также вращается вокруг своей оси.

"Мы копнули немного глубже, чтобы выяснить, почему эта звезда неоднократно становилась ярче и тусклее, и самое простое объяснение состоит в том, что она вращается вокруг своей оси каждые девять часов", — говорит Гермес. Все звезды вращаются. Даже наше Солнце медленно вращается вокруг своей оси каждые 27 дней. Но для фрагмента звезды, уцелевшего после взрыва сверхновой, девять часов — это достаточно медленно.

Сверхновые возникают, когда белый карлик становится слишком массивным, и в итоге взрывается. Определение скорости вращения звезды LP 40−365 после взрыва сверхновой может дать ключ к разгадке местоположения системы из двух звезд, из которой она вылетела. Это обычная ситуация, когда звезды объединяются в пары, в том числе белые карлики, которые представляют собой очень плотные звезды, образующиеся к концу жизни звезды. Если один белый карлик передает слишком большую массу другому, звезда, на которую перешло вещество, может самоуничтожиться, что приведет к возникновению сверхновой. По словам ученых, сверхновые звезды — обычное дело в галактике, и они могут появляться по-разному, но обычно их очень трудно увидеть. Из-за этого трудно понять, какая звезда взорвалась, а какая звезда сбросила слишком много своей массы на звезду-компаньона.

Основываясь на относительно низкой скорости вращения LP 40–365, Гермес и Путтерман сделали вывод, что это осколок звезды, которая взорвалась после передачи большой массы от своего партнера, когда они вращались на высокой скорости вокруг друг друга.

Поскольку звезды вращались вокруг друг друга так быстро и близко, взрыв сделал из них подобие рогатки, которая запустила в космос LP 40–365.

"Это исследование добавляет еще знаний о том, какую роль эти звезды играли, когда появилась сверхновая и что может произойти после взрыва", — говорит Путтерман. "Понимая, что происходит с этой конкретной звездой, мы можем начать понимать, что происходит со многими другими звездами в подобной ситуации".

"Это очень странные звезды", — говорит Гермес. "Звезды типа LP 40–365 — это не только одни из самых быстрых звезд, известных астрономам, но и самые богатые металлами звезды из когда-либо обнаруженных".

"Звезды, подобные нашему Солнцу, состоят из гелия и водорода, но звезда, пережившая взрыв сверхновой, в основном состоит из металлического вещества, потому что то, что мы видим, — это побочные продукты ядерных реакций, которые происходят, когда звезда взрывается", — говорит Гермес.