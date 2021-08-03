На швидкості 3 млн км/год. Учені виявили зірку, яка стрімко "тікає" з Чумацького Шляху

За 2000 світлових років від Землі до краю галактики летить унікальна зірка, яка є уламком від вибуху наднової.

Зірка під назвою LP 40-365 є представником унікальних швидко рухомих зірок — залишків масивних білих карликів, які збереглися у вигляді уламків після гігантського зоряного вибуху. Ця зірка не просто летить з величезною швидкістю, приблизно 3,2 млн км/год, до краю Чумацького шляху, але ще і обертається навколо своєї осі, повідомляє phys.org.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Ця зірка рухається так швидко, що майже залишає галактику. Вона рухається зі швидкістю майже 3,2 мільйони кілометрів на годину", — говорить Джей Джей Гермес з Бостонського університету.

Ця зірка несеться за межі Чумацького Шляху тому, що це осколок від вибуху наднової, який усе ще рухається вперед.

"Пережити вибух і рухатися далі — це унікальна подія, і тільки в останні кілька років ми почали думати, що така зірка може існувати", — говорить Оделія Путтерман з Бостонського університету.

У новому дослідженні Гермес і Путтерман показують нові спостереження щодо цього об'єкта, який дає уявлення про інші зірки з аналогічним катастрофічним минулим.

Проаналізувавши дані від космічних телескопів "Хаббл" і "TESS", учені виявили, що зірка LP 40-365 не тільки відлітає з галактики, але, судячи зі змін яскравості, також обертається навколо своєї осі.

"Ми копнули трохи глибше, щоб з'ясувати, чому ця зірка неодноразово ставала яскравішою і тьмянішою, і найпростіше пояснення полягає в тому, що вона обертається навколо своєї осі кожні дев'ять годин", — говорить Гермес. Усі зірки обертаються. Навіть наше Сонце повільно обертається навколо своєї осі кожні 27 днів. Але для фрагмента зірки, який вцілів після вибуху наднової, дев'ять годин — це досить повільно.

Наднові виникають, коли білий карлик стає занадто масивним і зрештою вибухає. Визначення швидкості обертання зірки LP 40-365 після вибуху наднової може дати ключ до розгадки розташування системи з двох зірок, з якої вона вилетіла. Це звичайна ситуація, коли зірки об'єднуються в пари, зокрема білі карлики, які представляють собою дуже щільні зірки, які утворюються під кінець життя зірки. Якщо один білий карлик транслює велику масу іншому, зірка, на яку перейшла речовина, може самознищитися, що призведе до виникнення наднової. За словами вчених, наднові зірки — звичайна справа в галактиці, і вони можуть з'являтися по-різному, але зазвичай їх дуже важко побачити. Через це важко зрозуміти, яка зірка вибухнула, а яка скинула занадто багато своєї маси на зірку-компаньйона.

Грунтуючись на відносно низькій швидкості обертання LP 40-365, Гермес і Путтерман зробили висновок, що це уламок зірки, яка вибухнула після передачі великої маси від свого партнера, коли вони оберталися на високій швидкості навколо одне одного.

Оскільки зірки оберталися навколо одне одного так швидко і близько, вибух зробив з них рогатку, яка запустила в космос LP 40-365.

"Це дослідження додає ще знань про те, яку роль ці зірки відіграли, коли з'явилася наднова і що може статися після вибуху", — говорить Путтерман. "Розуміючи, що відбувається з цією конкретною зіркою, ми можемо почати розуміти, що відбувається з багатьма іншими зірками в подібній ситуації".

"Це дуже дивні зірки", — говорить Гермес. "Зірки типу LP 40-365 — це не тільки одні з найшвидших зірок, відомих астрономам, а й найбагатші металами зірки з коли-небудь виявлених".

"Зірки, подібні до нашого Сонця, складаються з гелію і водню, але зірка, яка пережила вибух наднової, в основному складається з металевої речовини, тому що те, що ми бачимо, — це побічні продукти ядерних реакцій, які відбуваються, коли зірка вибухає", — каже Гермес.