Замедление вращения Земли привело к появлению кислорода, - ученые

Возникновение кислорода связано с увеличением продолжительности дня, поскольку вращение Земли замедлилось, а количество дневного света увеличилось.

Исследователям давно известно, что возникновение кислорода на Земле сыграло ключевую роль в развитии всего живого на планете за последние два миллиарда лет, пишет Freep.com.

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Но как кислород попал на нашу Землю? Согласно новому исследованию, возникновение кислорода связано с увеличением продолжительности дня, поскольку вращение Земли замедлилось, а количество дневного света увеличилось.

"Наше исследование предполагает, что скорость вращения Земли — иными словами, продолжительность дня, могла оказывать важное влияние на характер и время насыщения планеты кислородом", — рассказал Грегори Дик из Мичиганского университета.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience, говорится, что более длинный и продолжительный дневной свет заставил бактерии вырабатывать огромное количество кислорода, что сделало возможной большую часть жизни на Земле, какой мы ее знаем сегодня.

Ученые извлекли из озера Гурон бактерии и изучили их в лабораторных экспериментах. Вода в этом озере богата серой и содержит мало кислорода. Ярко окрашенные бактерии, которые там процветают, считаются хорошими аналогами одноклеточных организмов, которые миллиарды лет назад образовывали колонии, похожие на маты, покрывающие как поверхность суши, так и морское дна.

[ + – ] Пурпурные микробные маты в в провале Мидл-Айленд.

В результате лабораторных экспериментов специалисты выяснили, что чем больше непрерывного света получают микробы, тем больше кислорода они вырабатывают.

Ученые также смоделировали постепенное замедление скорости вращения Земли и показали, что более длительные дни увеличили бы количество кислорода, выделяемого ранними бактериями, что помогает объяснить две великие кислородные катастрофы — глобальное изменение состава атмосферы Земли, произошедшее в самом начале протерозоя в период сидерий около 2,45 млрд лет назад.

На протяжении тысячелетий Земля медленно трансформировалась от планеты с небольшим количеством кислорода до планеты с современным уровнем атмосферы, составляющей около 21%.

Авторы исследования и другие ученые заявили, что это лишь одно из возможных, но весьма правдоподобных объяснений увеличения содержания кислорода на Земле.

Скорость вращения Земли медленно уменьшалась с тех пор, как планета сформировалась около 4,6 миллиардов лет назад из-за постоянного притяжения Луны, создающего приливные трения. Постепенно это удлинило дни с 6 часов до нынешних 24 часов.