Уповільнення обертання Землі призвело до появи кисню, — учені

Виникнення кисню пов'язане зі збільшенням тривалості дня, оскільки обертання Землі сповільнилося, а кількість денного світла збільшилася.

Дослідникам давно відомо, що виникнення кисню на Землі відіграло ключову роль у розвитку всього живого на планеті за останні два мільярди років, пише Freep.com.

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Але, як кисень потрапив на нашу Землю? Згідно з новим дослідженням, виникнення кисню пов'язане зі збільшенням тривалості дня, оскільки обертання Землі сповільнилося, а кількість денного світла збільшилася.

"Наше дослідження припускає, що швидкість обертання Землі — іншими словами, тривалість дня, могла здійснювати важливий вплив на характер і час насичення планети киснем", — розповів Грегорі Дік з Мічиганського університету.

У дослідженні, опублікованому в журналі Nature Geoscience, йдеться, що довше і тривале денне світло змусило бактерії виробляти величезну кількість кисню, що уможливило більшу частину життя на Землі, якою ми її знаємо сьогодні.

Учені витягли з озера Гурон бактерії і вивчили їх у лабораторних експериментах. Вода в цьому озері багата сіркою і містить мало кисню. Яскраво забарвлені бактерії, які там процвітають, вважаються хорошими аналогами одноклітинних організмів, які мільярди років тому утворювали колонії, схожі на мати, що покривають як поверхню суші, так і морські дена.

[ + – ] Пурпурові мікробні мати в провалі Мідл-Айленд.

У результаті лабораторних експериментів фахівці з'ясували, що чим більше безперервного світла отримують мікроби, тим більше кисню вони виробляють.

Учені також змоделювали поступове уповільнення швидкості обертання Землі і показали, що більш тривалі дні збільшили б кількість кисню, що виділяється ранніми бактеріями, що допомагає пояснити дві великі кисневі катастрофи — глобальна зміна складу атмосфери Землі, що сталася на самому початку протерозою в період сидерит близько 2,45 млрд років тому.

Протягом тисячоліть Земля повільно трансформувалася від планети з невеликою кількістю кисню до планети із сучасним рівнем атмосфери, яка становить близько 21%.

Автори дослідження та інші вчені заявили, що це лише одне з можливих, але вельми правдоподібних пояснень збільшення вмісту кисню на Землі.

Швидкість обертання Землі повільно зменшувалася з тих пір, як планета сформувалася близько 4,6 мільярдів років тому через постійне тяжіння Місяця, що створює приливні тертя. Поступово це подовжило дні з 6 годин до нинішніх 24 годин.