Ученые назвали места, которые вероятней всего переживут упадок цивилизации

На первое место вышли острова с умеренным климатом и в основном с низкой плотностью населения.

Согласно новому исследованию ученых, Новая Зеландия, Исландия, Великобритания, Тасмания и Ирландия являются наиболее подходящими местами для того, чтобы пережить глобальный социальный коллапс, пишет The Guardian.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам экспертов, коллапс может возникнуть в результате таких потрясений, как серьезный финансовый кризис, последствия климатического кризиса, разрушение природы, еще более серьезная пандемия, чем Covid-19, или же их сочетание.

Чтобы определить, какие страны будут наиболее устойчивы к такому коллапсу, страны были ранжированы в соответствии с их способностью выращивать продовольствие для своего населения, защищать границы от нежелательной массовой миграции, поддерживать электрическую сеть и некоторые производственные возможности.

Острова, расположенные в регионах с умеренным климатом и в основном с низкой плотностью населения, вышли на первое место. Эксперты заявили, что глобализованное общество, которое ценит экономическую эффективность, подрывает устойчивость, и что для производства продовольствия и других жизненно важных секторов необходимы резервные мощности.

В исследовании также говорится, что из-за разрушения окружающей среды, ограниченных ресурсов и роста населения, в научной литературе рисуется картина человеческой цивилизации, которая находится в опасном состоянии, с большими и растущими рисками, развивающимися во многих сферах человеческой деятельности.

Специалисты установили, что Новая Зеландия имеет наибольший потенциал для того, чтобы выжить благодаря геотермальной и гидроэлектрической энергии, обилию сельскохозяйственных угодий и низкой плотности населения.

"В последние годы произошли крупные глобальные потери продовольствия, финансовый кризис и пандемия, и нам повезло, что все это не произошло одновременно. Наблюдая за всеми этими событиями я начинаю все больше беспокоиться, но при этом я также надеюсь, что мы как можно быстрее сможем понять, что устойчивость важна. Пандемия коронавируса показала, что правительства могут действовать быстро, когда это необходимо", — отметил Алед Джонс из Института глобальной устойчивости.

Помимо демонстрации того, какие страны, лучше всего подходят для того, чтобы справиться с таким коллапсом, исследование ученых также направлено и на выявление мер по устранению взаимосвязанных факторов изменения климата, сельскохозяйственного потенциала, отечественной энергетики и производственных мощностей.