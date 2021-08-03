Учені назвали місця, які скоріше за все переживуть занепад цивілізації

На перше місце вийшли острови з помірним кліматом і здебільшого з низькою щільністю населення.

Згідно з новим дослідженням учених, Нова Зеландія, Ісландія, Великобританія, Тасманія та Ірландія є найбільш придатними місцями для того, щоб пережити глобальний соціальний колапс, пише The Guardian.

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За словами експертів, колапс може виникнути внаслідок таких потрясінь, як серйозна фінансова криза, наслідки кліматичної кризи, руйнування природи, ще більш серйозна пандемія, ніж Covid-19, або ж їх поєднання.

Щоб визначити, які країни будуть найбільш стійкі до такого колапсу, країни були ранжовані відповідно до їх здатності вирощувати продовольство для свого населення, захищати кордони від небажаної масової міграції, підтримувати електричну мережу і деякі виробничі можливості.

Острови, розташовані в регіонах із помірним кліматом і здебільшого з низькою щільністю населення, вийшли на перше місце. Експерти заявили, що глобалізоване суспільство, яке цінує економічну ефективність, підриває стійкість, і що для виробництва продовольства й інших життєво важливих секторів необхідні резервні потужності.

У дослідженні також йдеться про те, що через руйнування навколишнього середовища, обмежених ресурсів і зростання населення, в науковій літературі малюється картина людської цивілізації, яка знаходиться в небезпечному стані, з великими і підвищеними ризиками, що розвиваються в багатьох сферах людської діяльності.

Фахівці встановили, що Нова Зеландія має найбільший потенціал для того, щоб вижити завдяки геотермальній та гідроелектричній енергії, достатку сільськогосподарських угідь і низькій щільності населення.

"В останні роки відбулися великі глобальні втрати продовольства, фінансова криза і пандемія, і нам пощастило, що все це не відбулося одночасно. Спостерігаючи за всіма цими подіями я починаю все більше турбуватися, але при цьому я також сподіваюся, що ми якомога швидше зможемо зрозуміти, що стійкість важлива. Пандемія коронавірусу показала, що уряди можуть діяти швидко, коли це необхідно", — зазначив Аледо Джонс з Інституту глобальної стійкості.

Крім демонстрації того, які країни, найкраще підходять для того, щоб впоратися з таким колапсом, дослідження вчених також спрямоване і на виявлення заходів щодо усунення взаємопов'язаних факторів зміни клімату, сільськогосподарського потенціалу, вітчизняної енергетики та виробничих потужностей.