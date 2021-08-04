Как в микроволновке. Ученые предлагают запускать ракеты в космос используя альтернативное "топливо"

Чтобы сделать полеты в космос дешевле японские ученые предложили достаточно странную идею.

Космические полеты до сих пор остаются дорогостоящим и ресурсоемким мероприятием. Конструкторы ракет вынуждены выделять огромное пространство под топливные баки. Чтобы уменьшить объем ракет и снизить стоимость полетов ученые из Японии, изучающие альтернативные формы поднятия ракет в воздух, придумали достаточно странную идею – поднимать ракеты с помощью прямого микроволнового луча с поверхности. Команде, состоящей из инженеров из Цукубского университета в Японии, удалось передать энергию небольшому, свободно летающему квадрокоптеру, пока он находился в воздухе, с помощью мощного микроволнового луча, сообщает futurism.com

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Ученые говорят, что до эксперимента они не были уверены, насколько осуществима эта идея. Но они думают, что если доработать технологию, то микроволновые лучи не только позволят поднять летательный аппарат, но и когда-нибудь смогут вывести ракеты на орбиту.

Японские ученые не первые, кто работал над экспериментами с микроволновым лучом. Но в их распоряжении были более мощные лучи, лучшие технологии и более совершенные системы слежения, что позволило дрону летать, в то время, как другие потерпели неудачу.

"Мы использовали сложную систему отслеживания луча, чтобы гарантировать, что дрон получит как можно больше энергии от микроволнового излучения", — говорит инженер Кохей Шимамура. "Более того, чтобы еще больше повысить эффективность передачи, мы тщательно настроили фазу микроволн с помощью аналогового фазовращателя, который был синхронизирован с устройствами GPS".

Это только первый удачный эксперимент, но команде все же удалось передать дрону достаточно энергии, чтобы он оставался в воздухе.

Тем не менее, пройдет немало времени, прежде чем микроволновый луч запустит следующую ракету NASA. Согласно исследованию, происходит потеря энергии при преобразовании в сам луч или во время того, как дрон, улавливающий его и преобразует его в электричество. Поэтому общая энергоэффективность эксперимента составила всего 0,43%.

Но это лучше, чем энергоэффективность в 0,1%, которую ученые получили в предыдущем эксперименте с использованием дрона, который находился на месте.

"Эти результаты показывают, что требуется дополнительная работа для повышения эффективности передачи и тщательная оценка возможности реализации этой технологии для запуска летательных аппаратов и космических ракет", — говорит Шимамура.