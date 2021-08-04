Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе каменную арку, похожую на цепь ДНК

Хрупкая арка состоит из материала, устойчивого к эрозии. Марсоход сделал с ней несколько снимков крупным планом, а исследователь-любитель Кевин Гилл собрал их в мозаику.

Люди любят восхищаться большими каменными арками на Земле. Однако на Марсе есть своя крошечная версия, и она так же восхитительна, пишет CNET.

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Марсоход NASA Curiosity смог хорошо рассмотреть небольшое скальное образование со странной текстурой, которое противостоит силе ветра и эрозии на Красной планете. Curiosity исследует кратер Гейла, где находится впечатляющая гора под названием Эолида.

Марсоход сделал крупным планом несколько снимков изящной, изрезанной арки, а исследователь-любитель Кевин Гилл собрал их в мозаику.

"Я по-прежнему ошеломлен наблюдаемыми нами текстурами, особенно распространенностью сантиметровых бугорков и шишек, выступающих из подстилающей породы", — рассказал планетарный геолог NASA Эбигейл Фрейман.

В настоящее время марсоход проверяет переходную зону между "глиноносным блоком" (область, богатая глинистыми минералами) и "сульфатоносным" (гипс и соли Эпсома являются примерами сульфатов).

Обе области указывают на потенциально водное прошлое этого региона и представляют интерес для ученых, изучающих, мог ли Марс когда-то быть пригодным для микробной жизни.

Поле зрения для снимков арки составляет всего около 16,5 см, поэтому все образование довольно маленькое. По словам планетарного геолога Мишель Минитти, хрупкая арка, скорее всего, состоит из материала, устойчивого к эрозии. Кратер Гейл — это пыльное и ветреное место, о чем свидетельствует скалистый ландшафт.

"Эта арка многим напоминает змею, рога или цепь ДНК", — отметил марсианский геолог Гвенель Каравака.

Curiosity исследует кратер Гейл с 2012 года. Как показывает арка, на Марсе существует еще много визуальных и геологических чудес, которые марсоход может раскрыть, поднимаясь к подножию горы Эолида.