Марсохід Curiosity знайшов на Марсі кам'яну арку, схожу на ланцюг ДНК

Тендітна арка складається з матеріалу, стійкого до ерозії. Марсохід зробив із неї кілька знімків крупним планом, а дослідник-аматор Кевін Гілл зібрав їх у мозаїку.

Люди люблять захоплюватися великими кам'яними арками на Землі. Однак на Марсі є своя крихітна версія, і вона так само чудова, пише CNET.

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Марсохід NASA Curiosity зміг добре розглянути невелике скельне утворення з дивною текстурою, яке протистоїть силі вітру й ерозії на Червоній планеті. Curiosity досліджує кратер Гейла, де знаходиться разюча гора під назвою Еоліда.

Марсохід зробив крупним планом кілька знімків витонченої, порізаної арки, а дослідник-аматор Кевін Гілл зібрав їх у мозаїку.

"Я як і раніше приголомшений текстурами, які спостерігаються нами, особливо поширеністю сантиметрових горбків і шишок, які виступають з підстильної породи", — розповів планетарний геолог NASA Ебігейл Фрейман.

Наразі марсохід перевіряє перехідну зону між "глиноносним блоком" (ділянка, багата глинистими мінералами) і "сульфатоносним" (гіпс і солі Епсома є прикладами сульфатів).

Обидві ділянки вказують на потенційно водне минуле цього регіону і становлять інтерес для вчених, які вивчають, чи міг Марс колись бути придатним для мікробного життя.

Поле зору для знімків арки складає всього майже 16,5 см, тому все утворення досить маленьке. За словами планетарного геолога Мішель Мінітті, тендітна арка, швидше за все, складається з матеріалу, стійкого до ерозії. Кратер Гейл — це запилене і вітряне місце, про що свідчить скелястий ландшафт.

"Ця арка багатьом нагадує змію, роги або ланцюг ДНК", — зазначив марсіанський геолог Гвенель Каравака.

Curiosity досліджує кратер Гейл із 2012 року. Як показує арка, на Марсі існує ще багато візуальних і геологічних чудес, які марсохід може розкрити, піднімаючись до підніжжя гори Еоліда.