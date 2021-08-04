Инопланетяне могут общаться с помощью звездного света, - ученые

Эксперты считают, что внеземные цивилизации могут запутывать фотоны в отдельных звездах, изменяя свет, излучаемый одной звездой, и создавая помехи для другой.

Если вы достаточно долго будете смотреть на звезды, вы, вероятно, начнете задавать тот же вопрос, что и ученые с философами на протяжении многих лет: если существует так много потенциальных миров, где все и почему никто не выходит на связь? Решения так называемого парадокса Ферми варьируются от ужасающих до невероятно ужасающих, пишет IFLS.

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Однако в новом исследовании квантового физика Терри Рудольфа из Имперского колледжа Лондона предлагается новая возможность: что если инопланетные послания спрятаны прямо в самих звездах?

Терри Рудольф предполагает, что если инопланетяне захотят общаться на огромных расстояниях, не предупреждая других о своих сообщениях, они смогут сделать это таким образом, который будет неотличим от теплового излучения для любого другого вида существ, наблюдающих за небом.

Основной принцип заключается в том, что инопланетяне могли бы посылать сообщения, запутывая фотоны в отдельных звездах, изменяя свет, излучаемый одной звездой, создавая помехи для другой. После этого получатель мог бы "проверить" их сообщение, наблюдая за второй звездой с помощью линейной оптики.

"Фотоны могут распространяться на миллиарды световых лет и сохранять значительную квантовую когерентность", — отмечает Рудольф.

Этот метод, по его мнению, был бы особенно привлекателен для параноидальных инопланетян из-за того, что его было бы трудно отличить от обычных тепловых сигнатур.

"В результате, когда мы смотрим на звезды и видим только тепловое излучение, мы обычно делаем вывод, что Вселенная пуста. Но, возможно, благодаря корреляциям этого излучения Вселенная на самом деле купается в болтовне инопланетян и других формах распределенной обработки квантовой информации", — отмечает ученый.

Хотя предложенный им метод возможен в соответствии с законами физики, он не утверждает, что это точный способ общения инопланетян, просто это один из вариантов, с помощью которого они могли бы общаться.

"На самом деле, к сожалению, единственный способ узнать, что технически развитые инопланетяне используют звезды в качестве межгалактического WhatsApp — это если они нам об этом сами расскажут. Поэтому единственный способ проверить эту гипотезу — это дождаться, когда они заглянут к нам и расскажут лично", — заключил исследователь.