Інопланетяни можуть спілкуватися за допомогою зоряного світла, — вчені

Експерти вважають, що позаземні цивілізації можуть заплутувати фотони в окремих зірках, змінюючи світло, що випромінюється однією зіркою, і створюючи перешкоди для іншого.

Якщо ви досить довго будете дивитися на зірки, ви, ймовірно, почнете ставити те саме запитання, що й учені з філософами протягом багатьох років: якщо існує так багато потенційних світів, де всі й чому ніхто не виходить на зв'язок? Рішення так званого парадоксу Фермі варіюються від жахливих до неймовірно жахливих, пише IFLS.

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Однак у новому дослідженні квантового фізика Террі Рудольфа з Імперського коледжу Лондона пропонується нова можливість: що якщо інопланетні послання заховані прямо в зірках?

Террі Рудольф передбачає, що якщо інопланетяни захочуть спілкуватися на великих відстанях, не попереджаючи інших про свої повідомлення, вони зможуть зробити це таким способом, який не відрізнятиметься від теплового випромінювання для будь-якого іншого виду істот, які спостерігають за небом.

Основний принцип полягає в тому, що інопланетяни могли б надсилати повідомлення, заплутуючи фотони в окремих зірках, змінюючи світло, що випромінюється однією зіркою, створюючи перешкоди для іншого. Після цього одержувач міг би "перевірити" їхні повідомлення, спостерігаючи за другою зіркою за допомогою лінійної оптики.

"Фотони можуть поширюватися на мільярди світлових років і зберігати значну квантову когерентність", — зазначає Рудольф.

Цей метод, на його думку, був би особливо привабливий для параноїдальних інопланетян через те, що його було б важко відрізнити від звичайних теплових сигнатур.

"Унаслідок, коли ми дивимося на зірки і бачимо тільки теплове випромінювання, ми зазвичай робимо висновок, що Всесвіт порожній. Але, можливо, завдяки кореляції цього випромінювання Всесвіт насправді купається в балаканині інопланетян та інших формах розподіленої обробки квантової інформації", — зазначає вчений.

Хоча запропонований ним метод можливий відповідно до законів фізики, він не стверджує, що це точний спосіб спілкування інопланетян, просто це один із варіантів, за допомогою якого вони могли б спілкуватися.

"Насправді, на жаль, єдиний спосіб дізнатися, що технічно розвинені інопланетяни використовують зірки як міжгалактичний WhatsApp — це якщо вони нам про це самі розкажуть. Тому єдиний спосіб перевірити цю гіпотезу — дочекатися, коли вони завітають до нас і розкажуть особисто", — підсумував дослідник.