Помнят динозавров. Ученым удалось датировать некоторые камни Стоунхенджа

Ученые впервые смогли узнать больше о истории Стоунхенджа благодаря камню, который был утерян 60 лет назад.

В 1958 году Роберт Филлипс, представитель компании, помогающей восстановить Стоунхендж, взял цилиндрический камень после того, как он был вырезан из одного из столбов Стоунхенджа — Stone 58. Позже Филлипс эмигрировал в США и забрал камень с собой. Из-за того, что Стоунхендж находится под защитой, больше невозможно извлечь образцы камня из столбов. Но после того, как камень вернули обратно ученые получили возможность провести беспрецедентный геохимический анализ столба Стоунхенджа, который они описали в новом исследовании, сообщает Sciencealert

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Они обнаружили, что столбы Стоунхенджа, или камни сарсена, были созданы из горных пород, содержащих отложения, которые образовались, когда на Земле жили динозавры. Возраст других пород составляет 1,6 миллиарда лет.

"Мы провели компьютерную томографию породы, изучили с помощью рентгеновских лучей, исследовали под микроскопом и проанализировали ее седиментологию и химический состав", — говорит ведущий автор исследования Дэвид Нэш из Брайтонского университета в Англии.

"Почти все методы, которые мы использовали в исследовании, ранее не использовались ни при изучении Стоунхенджа, ни при изучении камней сарсена в Великобритании", — говорит Нэш.

По данным некоммерческой организации English Heritage, занимающейся историческими памятниками в Англии, центральный круг столбов Стоунхенджа был возведен в период неолита, около 2500 лет назад.

"Сарсены были возведены в виде двух концентрических форм — внутренней подковы и внешнего круга, а голубые камни (камни меньшего размера) были установлены между ними в виде двойной дуги", — говорят представители English Heritage.

Когда ученые посмотрели в микроскоп на тонкие срезы сарсена из столба Stone 58, они обнаружили, что камень на 99,7% состоит из кварца. Кварцевый "цемент" содержал от мелких до средних зерен кварца и образовывал "взаимосвязанную мозаику кристаллов", — говорит Нэш.

Это сделало камень более прочным, и, возможно, именно поэтому строители выбрали этот тип камня для строительства Стоунхенджа тысячи лет назад. Анализ также предоставил информацию о возрасте отложений в камне, говорит Нэш. "Песчаные отложения, в которых образовался камень, были отложены в период палеогена, от 66 до 23 миллионов лет назад, поэтому сарсены не могут быть старше этого периода времени", — говорит он.

Однако, когда ученые сравнили соотношение изотопов неодима — или атомов элемента с разным числом нейтронов в ядре — в образцах, они обнаружили, что некоторые отложения в камне сарсена были еще более древними. Некоторые песчинки, вероятно, были выветрены из горных пород, относящихся к мезозойской эре (252–66 миллионов лет назад), когда по ним, возможно, ходили динозавры. А другие песчинки образовались даже раньше — от 1 до 1,6 миллиарда лет назад, говорит Нэш.

Несмотря на полученную новую информацию, остается нерешенным вопрос о местонахождении двух других камней, вырезанных из столба Stone 58 во время реставрации 1958 года. В 2019 году сотрудники музея Солсбери в Англии обнаружили часть одного из этих камней в своей коллекции, говорят ученые.Ученые исследовали фрагмент из Солсбери вместе с камнем Филлипса и внесли данные о нем в свое исследование. Однако, как и когда камень оказался в музее — неизвестно, говорят ученые.