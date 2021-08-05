Пам'ятають динозаврів. Ученим вдалося датувати деякі камені Стоунхенджа

Учені вперше змогли дізнатися більше про історію Стоунхенджа завдяки каменю, який був загублений 60 років тому.

У 1958 році Роберт Філліпс, представник компанії, що допомагає відновити Стоунхендж, узяв циліндричний камінь після того, як він був вирізаний із одного зі стовпів Стоунхенджа — Stone 58. Пізніше Філліпс емігрував у США та забрав камінь із собою. Через те, що Стоунхендж перебуває під захистом, більше неможливо витягти зразки каменю зі стовпів. Але після того, як камінь повернули назад, учені отримали можливість провести безпрецедентний геохімічний аналіз стовпа Стоунхенджа, який вони описали в новому дослідженні, повідомляє Sciencealert

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Вони виявили, що стовпи Стоунхенджа, або сарсенові камені, були створені з гірських порід, що містять відкладення, які утворилися, коли на Землі жили динозаври. Вік інших порід становить 1,6 мільярда років.

"Ми провели комп'ютерну томографію породи, вивчили за допомогою рентгенівських променів, досліджували під мікроскопом і проаналізували її седіментологію та хімічний склад", — говорить провідний автор дослідження Девід Неш із Брайтонського університету в Англії.

"Майже всі методи, які ми використовували в дослідженні, раніше не використовувалися ні при вивченні Стоунхенджа, ні при вивченні сарсенових каменів у Великобританії", — говорить Неш.

За даними некомерційної організації English Heritage, що займається історичними пам'ятниками в Англії, центральне коло стовпів Стоунхенджа було зведено в період неоліту, близько 2500 років тому.

"Сарсени були зведені у вигляді двох концентричних форм — внутрішньої підкови та зовнішнього кола, а блакитні камені (камені меншого розміру) були встановлені між ними у вигляді подвійної дуги", — говорять представники English Heritage.

Коли вчені подивилися в мікроскоп на тонкі зрізи сарсену зі стовпа Stone 58, вони виявили, що камінь на 99,7% складається з кварцу. Кварцовий "цемент" містив від дрібних до середніх зерен кварцу й утворював "взаємопов'язану мозаїку кристалів", — говорить Неш.

Це зробило камінь міцнішим, і, можливо, саме тому будівельники вибрали цей тип каменю для будівництва Стоунхенджа тисячі років тому. Аналіз також надав інформацію про вік відкладень у камені, каже Неш. "Піщані відкладення, у яких утворився камінь, були відкладені в період палеогену, від 66 до 23 мільйонів років тому, тому сарсени не можуть бути старшими за цей період часу", — говорить він.

Однак, коли вчені порівняли співвідношення ізотопів неодиму — або атомів елемента з різною кількістю нейтронів у ядрі — в зразках, вони виявили, що деякі відкладення в камені сарсену були ще більш давніми. Деякі піщинки, ймовірно, були вивітрені з гірських порід, що відносяться до мезозойської ери (252-66 мільйонів років тому), коли по них, можливо, ходили динозаври. А інші піщинки утворилися навіть раніше — від 1 до 1,6 мільярда років тому, каже Неш.

Незважаючи на отриману нову інформацію, залишається невирішеним питання про місцезнаходження двох інших каменів, вирізаних зі стовпа Stone 58 під час реставрації 1958 року. У 2019 співробітники музею Солсбері в Англії виявили частину одного з цих каменів у своїй колекції, кажуть учені. Науковці досліджували фрагмент із Солсбері разом із каменем Філліпса та внесли дані про нього в своє дослідження. Однак, як і коли камінь виявився в музеї — невідомо, кажуть учені.