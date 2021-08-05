Активная стадия. NASA начало подготовку к первому полету для исследования троянских астероидов

Космический аппарат "Люси" для исследования троянских астероидов находится в стерильном помещении в Космическом центре Кеннеди в штате Флорида, готовый к запуску в октябре.

У космического аппарата будет 23-дневный подготовительный период перед запуском, который начнется 16 октября. "Люси" пройдет заключительные испытания и заправку топливом, прежде чем ее переместят на стартовую площадку на мысе Канаверал. Миссия "Люси" — первая космическая миссия по исследованию группы небольших тел, известных как троянские астероиды Юпитера. Эти астероиды являются остатками нашей ранней Солнечной системы, которые теперь находятся на стабильных орбитах, связанных с планетой-гигантом Юпитер, образуя две группы, которые летят впереди и следуют за Юпитером на своем пути вокруг Солнца. Астероиды находятся в окрестностях устойчивых точек гравитационного равновесия, известных как точки Лагранжа, сообщает Scitechdaily

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В течение своей двенадцатилетней миссии "Люси" будет исследовать рекордное количество астероидов, пролетев мимо одного астероида в главном поясе астероидов, чтобы потом исследовать семь троянских астероидов Юпитера. Пролет через главный пояс астероидов намечен на 2025 год. С 2027 года по 2033 год "Люси" будет изучать троянские астероиды газового гиганта.

Космический аппарат был доставлен на борту грузового самолета C-17 ВВС США. Спроектировала и построила космический аппарат компания Lockheed Martin Space.

Фото: NASA

Команда миссии переместила "Люси" в стерильное помещение и провела осмотр, убедившись, что аппарат прибыл в хорошем состоянии. Космический аппарат теперь готов начать последний раунд испытаний и проверок, которые включают тесты программного обеспечения, приборов и двигателей, испытания двигательной установки под нагрузкой, телекоммуникационные испытания и самотестирование космического аппарата.

"Пришло время отправить "Люси" в космос, чтобы она могла рассказать нам о происхождении нашей планетной системы", — говорит Хэл Левисон, главный ученый миссии "Люси" из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере, штат Колорадо.

В Солнечной системе открыт 7681 троянский астероид, из которых 7642 находятся на орбите Юпитера. Кроме Юпитера троянские астероиды находятся возле других планет: 9 у Марса, 28 у Нептуна, по одному у Урана и у Земли.