Активна стадія. NASA розпочало підготовку до першого польоту для дослідження троянських астероїдів

Космічний апарат "Люсі" для дослідження троянських астероїдів перебуває в стерильному приміщенні в Космічному центрі Кеннеді у штаті Флорида, готовий до запуску в жовтні.

У космічного апарату буде 23-денний підготовчий період перед запуском, який розпочнеться 16 жовтня. "Люсі" пройде заключні випробування та заправку паливом, перш ніж її перемістять на стартовий майданчик на мисі Канаверал. Місія "Люсі" — перша космічна місія з дослідження групи невеликих тіл, відомих як троянці Юпітера. Ці астероїди є залишками нашої ранньої Сонячної системи, які тепер перебувають на стабільних орбітах, пов'язаних із планетою-гігантом Юпітер, утворюючи дві групи, які летять попереду та слідують за Юпітером на своєму шляху навколо Сонця. Астероїди розташовані в околицях стійких точок гравітаційної рівноваги, відомих як точки Лагранжа, повідомляє Scitechdaily

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Протягом своєї дванадцятирічної місії "Люсі" досліджуватиме рекордну кількість астероїдів, пролетівши повз один астероїд у головному поясі астероїдів, щоб потім досліджувати сім троянських астероїдів Юпітера. Проліт через головний пояс астероїдів намічений на 2025 рік. З 2027 року по 2033 рік "Люсі" вивчатиме троянців газового гіганта.

Космічний апарат був доставлений на борту вантажного літака C-17 ВПС США. Спроектувала та побудувала космічний апарат компанія Lockheed Martin Space.

Фото: ISS

Команда місії перемістила "Люсі" в стерильне приміщення та провела огляд, переконавшись, що апарат прибув у хорошому стані. Космічний апарат тепер готовий почати останній раунд випробувань і перевірок, які включають тести програмного забезпечення, приладів і двигунів, випробування рухової установки під навантаженням, телекомунікаційні випробування та самотестування космічного апарату.

"Прийшов час відправити "Люсі" в космос, щоб вона могла розповісти нам про походження нашої планетної системи", — говорить Хел Левісон, головний учений місії "Люсі" з Південно-Західного дослідницького інституту в Боулдері, штат Колорадо.

У Сонячній системі відкрито 7681 троянський астероїд, із яких 7642 розташовані на орбіті Юпітера. Крім Юпітера, троянці є біля інших планет: 9 у Марса, 28 у Нептуна, по одному в Урана й у Землі.